Accompagné de ses soutiens, le candidat a sillonné les principaux quartiers de Thiès-Est dans une ambiance de mobilisation, affichant sa volonté de porter un nouveau projet pour la commune.





Lors de cette sortie, Mamadou Sakhir Ndiaye a également dévoilé quelques axes de son programme. Parmi ses priorités figure notamment la question de l’état civil, un service qui, selon lui, rencontre encore d’importantes difficultés dans de nombreuses collectivités territoriales.





Le candidat entend ainsi proposer des solutions pour améliorer l’accueil des populations, faciliter les démarches administratives et renforcer l’efficacité des services municipaux.



Cette officialisation marque le début d’une nouvelle séquence politique à Thiès-Est, où plusieurs prétendants pourraient se positionner en vue des prochaines élections locales.

