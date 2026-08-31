Menu
L'Actualité au Sénégal

Thiès-Est : Mamadou Sakhir Ndiaye officialise sa candidature à la mairie


Rédigé le Vendredi 4 Septembre 2026 à 12:05 | Lu 98 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À l’approche des prochaines élections locales, la course à la mairie de Thiès-Est commence à se dessiner. Mamadou Sakhir Ndiaye a officiellement annoncé sa candidature, à l’occasion d’une caravane organisée à travers plusieurs artères de la commune.


Accompagné de ses soutiens, le candidat a sillonné les principaux quartiers de Thiès-Est dans une ambiance de mobilisation, affichant sa volonté de porter un nouveau projet pour la commune.
 

Lors de cette sortie, Mamadou Sakhir Ndiaye a également dévoilé quelques axes de son programme. Parmi ses priorités figure notamment la question de l’état civil, un service qui, selon lui, rencontre encore d’importantes difficultés dans de nombreuses collectivités territoriales.
 

Le candidat entend ainsi proposer des solutions pour améliorer l’accueil des populations, faciliter les démarches administratives et renforcer l’efficacité des services municipaux.
 
Cette officialisation marque le début d’une nouvelle séquence politique à Thiès-Est, où plusieurs prétendants pourraient se positionner en vue des prochaines élections locales.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags