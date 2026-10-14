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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Touba : une grossesse de 20 semaines au cœur d’une enquête pour viol présumé sur une mineure
Une adolescente de 16 ans, enceinte de 20 semaines, est au centre d’une affaire judiciaire à Touba. Un homme a été interpellé dans le cadre d’une enquête pour viol présumé. Les circonstances précises des faits et les éléments recueillis par les enquêteurs restent à établir.
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Mercredi 14 Octobre 2026 - 14:18 Podor : le refus d’un projet de mariage plonge une famille dans le drame
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Mercredi 14 Octobre 2026 - 14:11 Une affaire familiale impliquant une adolescente de 14 ans et des vidéos intimes devant la justice
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LE COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES DU MARDI 13 OCTOBRE 2026
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