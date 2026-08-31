L’affaire a été signalée vers 16 heures au commissariat d’arrondissement de Diamaguène Sicap-Mbao. M. Sall, propriétaire de plusieurs points de transfert d’argent dans la banlieue dakaroise, avait été alerté par son employé B. Sakho, gérant d’un point situé à Diamaguène.





Selon les informations rapportées, le suspect s’était présenté au guichet en se faisant passer pour un policier. Il aurait prétexté effectuer un contrôle, une méthode qui a immédiatement éveillé les soupçons du gérant.





Le propriétaire des points de transfert a alors fait le rapprochement avec une affaire similaire survenue quelques semaines auparavant à Thiaroye. À cette occasion, un individu se présentant également comme un policier aurait profité d’un faux contrôle pour commettre un vol et repartir avec 400 000 francs CFA.





Pensant avoir affaire au même homme, M. Sall aurait demandé à son employé de tenter de le retenir jusqu’à son arrivée. Mais le suspect, comprenant probablement que son identité risquait d’être découverte, a brusquement pris la fuite.





Dans sa précipitation, il a abandonné son véhicule sur place.





Alertés, les policiers se sont rendus au point de transfert pour procéder aux premières constatations. Ils ont découvert une Citroën blanche dont les portières étaient restées ouvertes. La direction du véhicule, en revanche, était bloquée par un antivol.





La fouille du véhicule a permis aux enquêteurs de découvrir plusieurs documents et objets susceptibles d'intéresser l'enquête. Parmi les éléments retrouvés figurent notamment un permis de conduire établi au nom de B. M. Guèye, une carte grise au nom de S. Gaye ainsi que deux téléphones portables, dont un Samsung et un Itel.





Les policiers ont également découvert une carte professionnelle de la Direction de l’élevage et des organisations agricoles (DAOA), délivrée par le ministère de l’Élevage et des Productions animales au nom de M. A. Ba.





Ces différentes pièces d’identité appartenant à des tiers pourraient permettre aux enquêteurs de remonter jusqu’au suspect et de déterminer leur provenance ainsi que l’usage qui aurait pu en être fait.



Une enquête a été ouverte sous la direction des services compétents, après avis du procureur de la République Saliou Dicko. Les investigations devront notamment permettre de déterminer si le fugitif est effectivement impliqué dans le précédent vol commis à Thiaroye et s’il pourrait être lié à d’autres faits similaires dans la banlieue dakaroise.

