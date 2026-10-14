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Thiès : une dispute autour de la garde des enfants conduit un enseignant devant la justice


Rédigé le Mercredi 14 Octobre 2026 à 14:05 | Lu 22 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un enseignant domicilié à Mboro est poursuivi devant le tribunal de Thiès pour coups et blessures volontaires et détention illégale d’arme, à la suite d’un différend avec son ex-épouse concernant la garde de leurs enfants. La plaignante affirme avoir été menacée avec un couteau.


Thiès : une dispute autour de la garde des enfants conduit un enseignant devant la justice
Un différend familial portant sur la garde des enfants a pris une tournure judiciaire devant le tribunal de grande instance de Thiès. A. Guèye, un enseignant domicilié à Mboro, est poursuivi pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de dix jours, ainsi que pour détention illégale d’arme.
 
Selon notre source, le conflit oppose l’enseignant à son ex-épouse, M. Guèye. La plaignante explique que son ancien mari souhaitait récupérer leurs filles, mais qu’elle s’y était opposée en raison de leur jeune âge.
 
D’après son témoignage, l’homme se serait présenté une première fois à son domicile pour récupérer les enfants. Une nouvelle visite aurait eu lieu quelques jours plus tard. Une dispute aurait alors éclaté et le prévenu aurait brandi un couteau pour la poignarder, selon les déclarations de la plaignante rapportées par le média.
 
La femme aurait subi des blessures ayant entraîné dix jours d’incapacité temporaire de travail, selon les éléments du dossier présentés à l’audience.
 
Le prévenu n’a pas comparu. Le compte rendu indique qu’il souffrirait de troubles psychiques et serait interné dans un centre psychiatrique à Thiaroye, une situation qui l’aurait conduit à abandonner l’enseignement.
 
À l’issue des débats, le ministère public a requis l’application de la loi. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré, ce qui signifie que la décision devait être rendue ultérieurement.
 
Ce dossier rappelle que les désaccords relatifs à la garde des enfants doivent être réglés dans le cadre légal, sans recours à la violence ou aux menaces. Il souligne également l’importance de décisions claires concernant les modalités de garde et les droits de chacun des parents après une séparation.
 
La situation médicale rapportée concernant le prévenu doit être examinée selon les règles judiciaires applicables. Elle ne dispense pas le tribunal d’étudier les faits reprochés, les preuves et les conditions de responsabilité pénale.
 


Lat Soukabé Fall

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