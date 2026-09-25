Kébemer : un commerçant violemment agressé, plusieurs millions emportés

La nuit de samedi à dimanche a été particulièrement mouvementée à Kébemer. Un commerçant de la localité a été victime d’une violente agression alors qu’il regagnait son domicile après sa journée de travail.





D’après les informations rapportées par plusieurs médias, l’homme transportait avec lui un sac contenant une importante somme d’argent en espèces.





C’est à ce moment que des individus, circulant à bord d’un véhicule particulier, l’auraient pris pour cible.





Les agresseurs auraient violemment frappé le commerçant à coups de gourdin et de poing. Sous la violence des coups, la victime aurait perdu connaissance avant que les assaillants ne prennent la fuite avec son sac contenant les billets.





Le commerçant a ensuite été pris en charge au district sanitaire de Kébemer où son état est présenté comme critique.





L’attaque a provoqué l’émoi dans la localité, alors que les auteurs restent pour l’instant non identifiés.





Une enquête a été ouverte par les forces de défense et de sécurité afin de déterminer les circonstances précises de l’agression et tenter d’identifier les personnes impliquées.





Les enquêteurs devront notamment exploiter les éventuels témoignages et éléments susceptibles de permettre de retracer le parcours des agresseurs après leur fuite.





Pour l’heure, le montant exact de l’argent emporté n’a pas été précisé dans les informations disponibles.

