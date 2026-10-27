Thiès : un maçon raconte son départ de l’immeuble avant l’effondrement

Il dormait au rez-de-chaussée avec son fils et son neveu. Après l’effondrement de l’immeuble en construction survenu le 27 octobre à Thiès, derrière le stade Lat Dior, un maçon revient sur les heures qui ont précédé le drame. Il explique avoir quitté le bâtiment dans la matinée pour rejoindre un autre chantier.

Son fils l’avait encouragé à se lever

Le maçon raconte qu’il ne se sentait pas bien ce matin-là et envisageait de rester couché. Son fils l’a finalement encouragé à l’accompagner. Tous deux sont partis vers un autre lieu de travail. Il dit également avoir appelé son neveu, qui passait lui aussi ses nuits dans le bâtiment, pour l’inciter à aller travailler.

D’après son récit, il a quitté les lieux aux environs de 8 heures. Il n’a pas assisté à la chute de l’immeuble : à son retour, il a découvert le bâtiment déjà effondré. L’horaire de l’effondrement qu’il évoque reste une estimation personnelle.

Un ouvrier chargé de la façade

Le témoin insiste sur la nature de son intervention. Il affirme ne pas avoir construit l’immeuble et ne pas avoir eu la responsabilité de ses plans. Son travail portait sur l’enduit de la façade, tandis que d’autres ouvriers intervenaient à l’intérieur.

Il précise qu’il séjournait sur place avec des proches et que d’autres travailleurs utilisaient également le chantier pour y passer la nuit. Ces indications décrivent la situation qu’il connaissait avant le drame. Elles ne permettent pas, à elles seules, de déterminer combien de personnes étaient présentes au moment de l’effondrement.

Des réserves sur les travaux, à distinguer d’une expertise

Fort de son expérience dans le bâtiment, le maçon dit avoir eu des inquiétudes sur certaines pratiques observées sur le chantier. Il affirme en avoir parlé avant l’accident. Ses appréciations restent celles d’un intervenant : elles ne constituent ni une expertise technique ni une conclusion sur les responsabilités.

Il appelle les ouvriers à veiller à la qualité de leur travail et les commanditaires à leur accorder une rémunération permettant de réaliser correctement les travaux. Très préoccupé par le sort des personnes qui pourraient se trouver sous les décombres, il exprime l’espoir de les voir sorties saines et sauves.

Le témoignage et les opérations de secours en vidéo

Après l’entretien, les images montrent l’intervention des secours dans les gravats. Ce témoignage ne permet pas d’établir un bilan humain confirmé.

Lire également notre premier compte rendu de l’effondrement.

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