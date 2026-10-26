Un immeuble en cours de construction s’est effondré ce mardi 27 octobre 2026 à Thiès, derrière le stade Lat Dior, à proximité de la Brioche Dorée. Sur place, les secours poursuivent les opérations de dégagement.

Les secours interviennent dans les décombres

Un important amas de béton recouvre le chantier. Au milieu des gravats, un engin de chantier intervient pour dégager les débris et faciliter les recherches de personnes susceptibles de se trouver sous les décombres.

Des sapeurs-pompiers, des policiers et des militaires sont mobilisés sur les lieux. Autour du site, de nombreux habitants se sont rassemblés tandis que les équipes de secours poursuivent leur intervention.

Les autorités présentes, le bilan reste à établir

Le gouverneur de Thiès, le maire de la ville et le maire de Thiès-Ouest se sont également rendus sur place. Un important dispositif policier accompagne les opérations.

Le nombre de personnes éventuellement prises sous les gravats, leur identité et leur état restent à établir. Aucun bilan confirmé ne permet pour l’heure de préciser le nombre de morts ou de blessés.

Les causes exactes de l’effondrement restent également à déterminer. Sur place, les opérations se poursuivent.