Troupeau au Sénégal, en juin 2016. Photo d’archive illustrative, sans lien avec la rencontre de Sessène. NoahElhardt / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Licence : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Image redimensionnée pour le web.
Comment organiser une meilleure cohabitation autour des ressources pastorales ? Cette question était au centre d’une journée de dialogue tenue à Sessène, dans le département de Mbour, selon une présentation publiée dimanche 1er novembre par l’APS.
À l’initiative de l’ONG Fédération Fel Yook, ce rendez-vous annuel associait plusieurs communes et catégories d’acteurs. Son objectif était de rechercher collectivement des réponses aux conflits entre agriculteurs et éleveurs, avec l’implication des autorités administratives. Seyelatyr
Source : APS
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