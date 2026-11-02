Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

À Sessène, un dialogue pour prévenir les conflits agropastoraux


Rédigé le Lundi 2 Novembre 2026 à 12:42 | Lu 53 fois Rédigé par Seyelatyr


La Fédération Fel Yook a réuni vendredi 30 octobre des acteurs locaux et des autorités administratives à Sessène. La rencontre portait sur la prévention des tensions entre agriculteurs et éleveurs.


Troupeau au Sénégal, en juin 2016. Photo d’archive illustrative, sans lien avec la rencontre de Sessène. NoahElhardt / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Licence : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Image redimensionnée pour le web.
Troupeau au Sénégal, en juin 2016. Photo d’archive illustrative, sans lien avec la rencontre de Sessène. NoahElhardt / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Licence : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Image redimensionnée pour le web.
Comment organiser une meilleure cohabitation autour des ressources pastorales ? Cette question était au centre d’une journée de dialogue tenue à Sessène, dans le département de Mbour, selon une présentation publiée dimanche 1er novembre par l’APS.
À l’initiative de l’ONG Fédération Fel Yook, ce rendez-vous annuel associait plusieurs communes et catégories d’acteurs. Son objectif était de rechercher collectivement des réponses aux conflits entre agriculteurs et éleveurs, avec l’implication des autorités administratives.
Seyelatyr
Source : APS.


Seyelatyr

Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Lundi 2 Novembre 2026 - 12:43 Saly, Ngaparou et Somone : rappel des restrictions nocturnes sur les motos

Dimanche 1 Novembre 2026 - 08:56 Nianing : 205 kg de chanvre indien saisis sur une plage

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions | Politique

Actualité à Thiès

À Thiès, le CNCR défend la transformation des produits agricoles

Seyelatyr - 02/11/2026 - 0 Commentaire
À Thiès, le CNCR défend la transformation des produits agricoles
À Thiès, Abdou Aziz Badji a défendu la transformation des récoltes, la conservation des surplus et la place des femmes dans les politiques nutritionnelles.

Saly : le quatrième Forum économique de Mbour annoncé pour le 7 novembre

Seyelatyr - 02/11/2026 - 0 Commentaire
Saly : le quatrième Forum économique de Mbour annoncé pour le 7 novembre
Le CARE annonce la quatrième édition du Forum économique du département de Mbour le 7 novembre 2026, à partir de 10 heures, à l’hôtel Le Flamboyant de Saly.

Actualités

Thiès : dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus

- 30/10/2026 - 0 Commentaire
Thiès : dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus
L’hôpital régional de Thiès accueille une journée de dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus, en clôture de sa mobilisation pour Octobre rose. Selon un responsable de l’équipe...

LE COMMUNIQUÉ ET NOMINATIONS DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 28 OCTOBRE 2026

- 28/10/2026 - 0 Commentaire
LE COMMUNIQUÉ ET NOMINATIONS DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 28 OCTOBRE 2026
Le Conseil des Ministres s’est tenu le mercredi 28 octobre 2026, au Palais de la République, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République....
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction