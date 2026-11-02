À Sessène, un dialogue pour prévenir les conflits agropastoraux

Rédigé le Lundi 2 Novembre 2026 à 12:42 | Lu 53 fois Rédigé par Seyelatyr

La Fédération Fel Yook a réuni vendredi 30 octobre des acteurs locaux et des autorités administratives à Sessène. La rencontre portait sur la prévention des tensions entre agriculteurs et éleveurs.





À l’initiative de l’ONG Fédération Fel Yook, ce rendez-vous annuel associait plusieurs communes et catégories d’acteurs. Son objectif était de rechercher collectivement des réponses aux conflits entre agriculteurs et éleveurs, avec l’implication des autorités administratives.

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Source : Comment organiser une meilleure cohabitation autour des ressources pastorales ? Cette question était au centre d’une journée de dialogue tenue à Sessène, dans le département de Mbour, selon une présentation publiée dimanche 1er novembre par l’APS.À l’initiative de l’ONG Fédération Fel Yook, ce rendez-vous annuel associait plusieurs communes et catégories d’acteurs. Son objectif était de rechercher collectivement des réponses aux conflits entre agriculteurs et éleveurs, avec l’implication des autorités administratives.Source : APS

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