JOJ Dakar 2026 : Mustapha Jadama décroche l’argent du 400 mètres

La Gambie monte sur le podium du 400 mètres masculin aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar. Mustapha Jadama a terminé deuxième de la finale disputée le lundi 9 novembre 2026 au complexe Iba Mar Diop.

Le sprinteur gambien a bouclé la course en 46 secondes 93. L’Émirati Omar Saeed s’est imposé en 46 secondes 40, tandis que le Chinois Han Liu a pris le bronze en 47 secondes 16. La finale est terminée et ces résultats figurent dans le suivi du Comité national olympique et sportif français.

Jadama avait remporté sa demi-finale la veille en 46 secondes 53. Il confirme sa place parmi les meilleurs de cette compétition organisée au Sénégal, en apportant une médaille d’argent à la délégation gambienne.