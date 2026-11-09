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JOJ Dakar 2026 : Mustapha Jadama décroche l’argent du 400 mètres


Rédigé le Lundi 9 Novembre 2026 à 19:53 | Lu 58 fois Rédigé par Seyelatyr



Mustapha Jadama (Gambie) et Han Liu (Chine) lors de la finale du 400 mètres aux JOJ de Dakar, le 9 novembre 2026. Photo : OIS/Simon Bruty — OIS/IOC.
Mustapha Jadama (Gambie) et Han Liu (Chine) lors de la finale du 400 mètres aux JOJ de Dakar, le 9 novembre 2026. Photo : OIS/Simon Bruty — OIS/IOC.

La Gambie monte sur le podium du 400 mètres masculin aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar. Mustapha Jadama a terminé deuxième de la finale disputée le lundi 9 novembre 2026 au complexe Iba Mar Diop.

Le sprinteur gambien a bouclé la course en 46 secondes 93. L’Émirati Omar Saeed s’est imposé en 46 secondes 40, tandis que le Chinois Han Liu a pris le bronze en 47 secondes 16. La finale est terminée et ces résultats figurent dans le suivi du Comité national olympique et sportif français.

Jadama avait remporté sa demi-finale la veille en 46 secondes 53. Il confirme sa place parmi les meilleurs de cette compétition organisée au Sénégal, en apportant une médaille d’argent à la délégation gambienne.



Seyelatyr

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