Thiès : macabre découverte au fond d’une fosse

La découverte macabre a suscité une vive émotion dans le quartier. Selon des informations recueillies auprès d’une source locale, le corps de l’adolescent a été retrouvé au fond d’une fosse septique.





Au moment où les premières informations ont été rapportées, les sapeurs-pompiers étaient mobilisés sur les lieux pour procéder à l’extraction du corps. L’intervention devait permettre de récupérer la dépouille afin de la remettre aux autorités compétentes pour les besoins de la procédure.





La victime, présentée comme un jeune berger de 13 ans, était portée disparue depuis samedi dernier. Les circonstances dans lesquelles elle s’est retrouvée dans cette fosse restent, pour l’heure, à déterminer.





Certaines informations évoquent la possibilité d’un acte criminel, notamment l’hypothèse d’un homicide volontaire. Toutefois, cette piste ne peut être considérée comme établie à ce stade. Les circonstances exactes du décès devront être déterminées par l’enquête ouverte à la suite de cette découverte.





Les services compétents devraient désormais chercher à comprendre comment le jeune garçon a pu se retrouver dans cette fosse et établir les circonstances précises de sa mort. Les témoignages de ses proches et des habitants du quartier pourraient notamment contribuer à retracer ses derniers déplacements.





La découverte de son corps met également en lumière les risques liés aux fosses septiques et autres ouvrages non sécurisés dans certaines zones d’habitation.



Dans le quartier Mbour 4 Extension, l’émotion reste forte alors que les habitants attendent désormais les conclusions de l’enquête pour comprendre ce qui est réellement arrivé à l’adolescent porté disparu depuis plusieurs jours.

