Thiès : les délestages exaspèrent les populations

À la tombée de la nuit, le retour des coupures plonge certains quartiers dans l’obscurité, obligeant les habitants à composer avec des interruptions parfois difficiles à prévoir. Pour les familles, cette situation complique notamment les activités domestiques et la conservation des produits alimentaires.





Les commerçants et autres acteurs économiques sont également affectés. Les activités nécessitant l’utilisation de l’électricité, notamment dans les boutiques, ateliers, salons de coiffure, restaurants et services de proximité, peuvent être fortement perturbées par les coupures.





Les populations demandent des explications

Face à cette situation, des habitants de Thiès souhaitent obtenir davantage d'informations sur l'origine de ces perturbations et surtout sur leur durée. Beaucoup demandent à la Senelec de communiquer clairement sur les éventuelles difficultés rencontrées sur le réseau et sur les mesures prises pour rétablir une fourniture d'électricité régulière.





Au-delà de l'inconfort, les coupures répétées posent aussi la question des conséquences économiques pour les ménages et les professionnels. Certains commerces dépendent directement de l'électricité pour fonctionner et peuvent subir des pertes lorsque les interruptions se prolongent.





Une attente de retour à la normale

Dans les quartiers concernés, l'attente est désormais tournée vers un retour rapide à une alimentation électrique stable. Les populations souhaitent également disposer d'informations précises lorsqu'une interruption est programmée ou lorsqu'un incident affecte le réseau.





Pour les habitants de la capitale du Rail, l'enjeu est simple : pouvoir disposer d'une électricité disponible de manière régulière afin de poursuivre normalement les activités quotidiennes.



En attendant d'éventuelles explications officielles de Senelec sur la situation spécifique à Thiès, les populations continuent de faire face aux conséquences de ces coupures et espèrent une amélioration rapide de la desserte électrique.

