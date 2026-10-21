Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Thiès : le colonel Mohamadou Abdoulaye Sylla annoncé à la zone militaire n°7


Rédigé le Jeudi 22 Octobre 2026 à 06:01 | Lu 59 fois Rédigé par


Le colonel Mohamadou Abdoulaye Sylla doit être officiellement installé, ce jeudi 22 octobre 2026 à Thiès, comme commandant de la zone militaire n°7. L’annonce émane de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA), rapportée par Seneweb.


Le colonel Mohamadou Abdoulaye Sylla — photo d’archives publiée par la RTS.
Le colonel Mohamadou Abdoulaye Sylla — photo d’archives publiée par la RTS.
À Thiès, une passation de commandement est annoncée au sein de l’Armée sénégalaise. Le colonel Mohamadou Abdoulaye Sylla doit être officiellement installé dans ses fonctions de commandant de la zone militaire n°7, ce jeudi 22 octobre 2026, selon une annonce de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA) rapportée par Seneweb.
D’après les mêmes informations, le colonel Sylla succède au colonel El Hadj Omar Faye à la tête de cette zone.
La cérémonie d’installation doit être présidée par le vice-amiral d’escadre Oumar Wade, chef d’État-major général des armées (CEMGA). Le format annoncé prévoit une prise d’armes suivie d’un défilé de troupes à pied, selon la DIRPA.

Source : Seneweb




Nouveau commentaire :

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions | Politique

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction