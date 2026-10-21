Thiès : le colonel Mohamadou Abdoulaye Sylla annoncé à la zone militaire n°7

À Thiès, une passation de commandement est annoncée au sein de l’Armée sénégalaise. Le colonel Mohamadou Abdoulaye Sylla
doit être officiellement installé dans ses fonctions de commandant de la zone militaire n°7
, ce jeudi 22 octobre 2026
, selon une annonce de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA)
rapportée par Seneweb
.
D’après les mêmes informations, le colonel Sylla succède
au colonel El Hadj Omar Faye
à la tête de cette zone.
La cérémonie d’installation doit être présidée par le vice-amiral d’escadre Oumar Wade
, chef d’État-major général des armées (CEMGA). Le format annoncé prévoit une prise d’armes
suivie d’un défilé de troupes à pied
, selon la DIRPA.
Source : Seneweb