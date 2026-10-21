Thiès : le colonel Mohamadou Abdoulaye Sylla annoncé à la zone militaire n°7

Rédigé le Jeudi 22 Octobre 2026 à 06:01 | Lu 59 fois Rédigé par SEYELATYR

Le colonel Mohamadou Abdoulaye Sylla doit être officiellement installé, ce jeudi 22 octobre 2026 à Thiès, comme commandant de la zone militaire n°7. L’annonce émane de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA), rapportée par Seneweb.



Le colonel Mohamadou Abdoulaye Sylla doit être officiellement installé dans ses fonctions de commandant de la zone militaire n°7, ce jeudi 22 octobre 2026, selon une annonce de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA) rapportée par

D’après les mêmes informations, le colonel Sylla succède au colonel El Hadj Omar Faye à la tête de cette zone.

La cérémonie d’installation doit être présidée par le vice-amiral d’escadre Oumar Wade, chef d’État-major général des armées (CEMGA). Le format annoncé prévoit une prise d’armes suivie d’un défilé de troupes à pied, selon la DIRPA.

À Thiès, une passation de commandement est annoncée au sein de l’Armée sénégalaise.doit être officiellement installé dans ses fonctions de commandant de la, selon une annonce de larapportée par Seneweb D’après les mêmes informations, le colonel Syllaauà la tête de cette zone.La cérémonie d’installation doit être, chef d’État-major général des armées (CEMGA). Le format annoncé prévoit unesuivie d’un, selon la DIRPA. Source : Seneweb



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