Illustration : affiche du Chœur des Altruistes pour la remise de kits scolaires du 27 octobre 2026 à Darou Salam 2.

Le Chœur des Altruistes poursuit son accompagnement des élèves de l’école élémentaire Darou Salam 2, relevant de l’Inspection de l’éducation et de la formation de Thiès-Ville. La remise de kits scolaires du mardi 27 octobre 2026 concerne 50 enfants issus de familles défavorisées.

Des fournitures et un soutien aux dépenses scolaires

Cette quatrième édition associe la distribution de kits scolaires à la prise en charge de la participation communautaire des élèves bénéficiaires. L’aide porte ainsi sur deux dépenses liées à leur scolarité et contribue à alléger la charge des parents.

Selon la présentation du reportage de Thiesinfo TV, l’initiative accompagnait 25 élèves lors de sa première édition. Le nombre de bénéficiaires atteint désormais 50, soit le double de l’effectif initial.

La communauté éducative mobilisée

Le reportage donne la parole aux représentants de l’organisme, de l’école et de l’IEF de Thiès-Ville. Leurs interventions reviennent sur l’accompagnement des enfants, les fournitures scolaires et la mobilisation des donateurs autour de cette action.

La rencontre comprend également un hommage au directeur de l’établissement, à l’approche de son départ à la retraite.

Retrouvez ci-dessous le reportage de Thiesinfo TV consacré à cette quatrième édition à Darou Salam 2.