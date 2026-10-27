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JOJ : les drones interdits autour du Lamantin Beach à Saly dès le 29 octobre


Rédigé le Mercredi 28 Octobre 2026 à 07:57 | Lu 97 fois Rédigé par Seyelatyr


L’ANACIM annonce des restrictions temporaires d’exploitation des drones autour de plusieurs sites des Jeux olympiques de la jeunesse. À Saly, le périmètre concerné s’étend sur cinq kilomètres autour de l’hôtel Lamantin Beach.


Vue de la plage de Saly en mai 2023. Photo d’archives d’illustration ; elle ne représente pas le dispositif des JOJ ni les limites du périmètre réglementé. Crédit : Moussa Kalamou Diop / Wikimedia Commons — CC0 1.0.
Vue de la plage de Saly en mai 2023. Photo d’archives d’illustration ; elle ne représente pas le dispositif des JOJ ni les limites du périmètre réglementé. Crédit : Moussa Kalamou Diop / Wikimedia Commons — CC0 1.0.

Les opérateurs de drones intervenant à Saly devront tenir compte d’une interdiction temporaire du 29 octobre au 14 novembre 2026. La mesure figure dans une note circulaire de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie datée du 27 octobre, relayée par la RTS et Le Soleil.

Elle s’applique dans un rayon de cinq kilomètres autour de l’hôtel Lamantin Beach et de ses environs. Ce périmètre fait partie des zones visées par les dispositions annoncées pour les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.

Plusieurs sites et axes également concernés

La restriction porte aussi sur les abords du stade Iba Mar Diop et de la Piscine olympique à Dakar, ainsi que du stade Abdoulaye Wade à Diamniadio. La note mentionne également l’autoroute, les axes de circulation olympique et les corridors stratégiques entre Dakar et Diamniadio.

L’ANACIM appelle les exploitants au respect de ces restrictions. Les médias préparant des prises de vues aériennes sont également concernés par cette communication.

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