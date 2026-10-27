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Festival Alimenterre : rendez-vous à Thiès le 31 octobre aux Manufactures


Rédigé le Mercredi 28 Octobre 2026 à 07:59 | Lu 117 fois Rédigé par Seyelatyr


La neuvième édition du Festival Alimenterre doit faire étape à Thiès samedi 31 octobre. Après l’ouverture à Dakar, le rendez-vous local est annoncé aux Manufactures sénégalaises des arts décoratifs, de 16 heures à 19 h 30.


L’entrée des Manufactures sénégalaises des arts décoratifs à Thiès, en janvier 2008. Photo d’archives ; elle ne représente pas l’édition 2026 du Festival Alimenterre. Crédit : Ji-Elle / Wikimedia Commons — domaine public.
L’entrée des Manufactures sénégalaises des arts décoratifs à Thiès, en janvier 2008. Photo d’archives ; elle ne représente pas l’édition 2026 du Festival Alimenterre. Crédit : Ji-Elle / Wikimedia Commons — domaine public.

Thiès accueillera samedi 31 octobre 2026 une étape du Festival Alimenterre, organisé par le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux et l’ONG Humundi. L’annonce locale relayée par Prestige Thiès situe la rencontre aux Manufactures sénégalaises des arts décoratifs, de 16 heures à 19 h 30.

Cette neuvième édition a été ouverte le 26 octobre au Centre culturel Blaise Senghor de Dakar. Elle entend rapprocher producteurs, consommateurs, collectivités et décideurs autour de l’alimentation et de la place des productions locales.

Produire durablement et mieux valoriser les terroirs

La souveraineté alimentaire constitue le fil conducteur du festival. Les échanges annoncés concernent notamment la transition agroécologique, l’adaptation aux changements climatiques et l’accès à des produits sains issus des terroirs sénégalais.

Lors de l’ouverture, Yaram Fall, présidente du collège des femmes du CNCR, a plaidé pour un meilleur accompagnement des agriculteurs et des éleveurs. Elle a mis en avant le financement, l’assurance agricole, les semences de qualité et la transformation locale des produits.

Le ministre de l’Agriculture a, de son côté, appelé à accélérer la transformation du système alimentaire pour réduire la dépendance aux importations. L’étape thiessoise doit prolonger ces échanges avec les acteurs des territoires et les consommateurs.

Le rendez-vous annoncé à Thiès est fixé au samedi 31 octobre, aux Manufactures sénégalaises des arts décoratifs.

Seyelatyr



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