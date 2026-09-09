Jaxaay : un maçon de 19 ans déféré pour des faits présumés de viol sur une mineure de 14 ans

Le dossier a été ouvert à la suite d’une lettre-plainte déposée par K. Barro, qui accuse A. Diallo, alias « Laye Sy », d’avoir eu des rapports sexuels avec sa fille R. Sané, âgée de 14 ans.





Le mis en cause, âgé de 19 ans et présenté comme un maçon domicilié à Darou Thioub, doit être déféré devant le procureur Cheikh Diakhoumpa, chef du parquet de Rufisque.





La disparition de l’adolescente

Selon les déclarations de la mère, les faits remontent au 29 août 2026.





Ce jour-là, vers midi, K. Barro aurait constaté que sa fille n’était plus au domicile familial.





La disparition de l’adolescente intervenait dans un contexte particulier. Le matin même, la mère l’aurait réprimandée après avoir constaté qu’elle avait mangé le petit-déjeuner destiné à sa sœur cadette.





Ne retrouvant plus sa fille, K. Barro s’est lancée à sa recherche.





Au cours de ses recherches, elle aurait appris que l’adolescente se trouvait chez le nommé Laye Sy.





Accompagnée de sa sœur et du mari de cette dernière, la mère s’est alors rendue à l’adresse indiquée.





Une découverte dans une chambre

Il était environ 21 heures lorsque les proches de l’adolescente sont arrivés sur place.





Ils auraient d’abord été accueillis par la mère du mis en cause.





Quelques minutes plus tard, A. Diallo serait sorti de sa chambre. Son comportement aurait alors éveillé les soupçons des visiteurs.





La sœur de la plaignante et son mari auraient décidé de pénétrer dans la pièce.





C’est là qu’ils auraient découvert la jeune fille, cachée sous une table et recouverte d’un drap.





L’adolescente a ensuite été ramenée au domicile familial.





Les déclarations de la mineure

De retour chez elle, R. Sané a été interrogée par sa mère sur les circonstances de sa présence chez le jeune homme.





Selon les éléments du dossier, elle aurait déclaré avoir eu des rapports sexuels avec A. Diallo à plusieurs reprises au cours de la journée du 29 août.





Entendue à son tour par les enquêteurs, l’adolescente aurait confirmé ses déclarations et indiqué que les faits s’étaient déroulés dans la chambre du mis en cause.





Ces accusations ont conduit les enquêteurs à approfondir leurs investigations.





Les constatations médicales

Des examens gynécologiques ont ensuite été pratiqués sur la victime présumée.





Selon les informations communiquées dans le dossier, les médecins auraient constaté des lésions hyménéales d’allure ancienne, ainsi qu’une lésion récente au niveau de la fourchette vulvaire postérieure, mesurée à environ 1,5 centimètre.





Ces constatations médicales figurent parmi les éléments examinés dans le cadre de l’enquête.





Le mis en cause nie les rapports sexuels

Face aux enquêteurs, A. Diallo n’aurait pas reconnu les faits qui lui sont reprochés.





Le jeune homme nie avoir eu des rapports sexuels avec R. Sané.





Il reconnaît cependant que l’adolescente aurait passé toute la journée du 29 août en sa compagnie, dans sa chambre.





Cette version est donc différente de celle livrée par la jeune fille, qui affirme avoir eu des rapports sexuels avec le mis en cause.





Le dossier transmis au parquet

L’enquête a été menée par le commissariat d’arrondissement de Jaxaay, sous le commandement du commissaire Cheikh Ndiaye.





Les enquêteurs ont procédé aux auditions et aux constatations nécessaires avant de transmettre la procédure à la justice.





À l’issue de l’enquête, A. Diallo, alias « Laye Sy », doit être présenté ce jeudi au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rufisque.





Le parquet, dirigé par Cheikh Diakhoumpa, devra décider des suites judiciaires à donner à cette affaire.



À ce stade, le jeune homme reste présumé innocent jusqu'à une éventuelle décision de justice définitive.

