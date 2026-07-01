L'ONU honore un médecin sénégalais : le Pr Serigne Maguèye Guèye primé à New York

Urologue de renom et enseignant-chercheur à la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie (FMPOS) de Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur est récompensé pour l'ensemble de ses contributions exceptionnelles dans les domaines de la santé reproductive, de la population et du développement.





Dans un communiqué, l'UCAD a salué cette distinction internationale, rappelant que ce prix, décerné chaque année par les Organisation des Nations unies, honore des personnalités et des institutions ayant marqué de manière significative l'amélioration des conditions de vie des populations à travers le monde.





La cérémonie officielle de remise du prix est prévue le 8 juillet 2026 au siège des Organisation des Nations unies, à New York, dans la prestigieuse salle du Conseil économique et social (ECOSOC).





Le recteur de l'UCAD, Alioune Badara Kandji, a chaleureusement félicité le lauréat. Selon lui, cette récompense « honore le parcours exceptionnel du Pr Serigne Maguèye Guèye » et « renforce le prestige de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ainsi que celui du Sénégal sur la scène scientifique internationale ».





Cette distinction constitue une immense fierté pour le Sénégal, mettant en lumière l'excellence de sa recherche médicale et l'engagement de ses universitaires dans les grands enjeux mondiaux liés à la santé et au développement.

