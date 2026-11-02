Thiès : dépistage gratuit à Mbour 4 avec Naatal Sunu Goxx

La gratuité du dépistage et la proximité du service sont mises en avant par des participantes interrogées par Thièsinfo à Mbour 4. Elles saluent la journée organisée dans leur quartier par le mouvement Naatal Sunu Goxx.

Interrogé à cette occasion, le responsable du mouvement présente l’initiative, puis élargit son propos aux conditions de vie des habitants. Il interpelle les autorités municipales sur les équipements qu’il considère comme prioritaires pour le quartier.

Des demandes concernant les services de proximité

Les écoles, les équipements sanitaires, l’éclairage public et l’accès à un marché de proximité figurent parmi les besoins qu’il met en avant. Il souhaite que ces services occupent une place plus importante dans les choix d’investissement municipaux.

Le responsable de Naatal Sunu Goxx critique les priorités de l’équipe municipale et défend une politique davantage tournée, selon lui, vers les besoins des habitants. Ces appréciations accompagnent la présentation de son projet pour Thiès-Ouest.

Son intervention comporte également un volet électoral : il fait part de son ambition de participer aux élections municipales. Les demandes adressées aux autorités s’inscrivent ainsi dans une prise de parole qui associe action de proximité et propositions pour la commune.

La formation des jeunes et des femmes parmi les propositions

Le mouvement met aussi en avant la formation. Son responsable évoque les énergies renouvelables, la transformation des céréales et la préparation de jus locaux parmi les pistes d’activité à développer pour les jeunes et les femmes.

Dans les témoignages recueillis, des participantes expriment leur souhait de voir les initiatives en faveur du quartier se poursuivre. Leurs attentes concernent notamment la jeunesse et le développement des activités économiques locales.

Source : reportage de Thièsinfo.

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