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Chérif Ndiaye annonce sa retraite internationale à 30 ans


Rédigé le Lundi 31 Août 2026 à 08:57 | Lu 63 fois Rédigé par


L’attaquant sénégalais Chérif Ndiaye met fin à sa carrière internationale après 20 matchs et 4 buts avec les Lions.


Chérif Ndiaye annonce sa retraite internationale à 30 ans

 

Chérif Ndiaye ne portera désormais plus le maillot de l’équipe nationale du Sénégal. L’attaquant du PAOK Salonique a annoncé ce dimanche soir sa décision de mettre un terme à sa carrière internationale, à l’âge de 30 ans.
Le joueur avait rejoint les Lions relativement tard, avec une première convocation en juin 2024 à l’occasion d’un match contre la République démocratique du Congo.
En deux années sous les couleurs nationales, Chérif Ndiaye aura disputé 20 rencontres et inscrit 4 buts.
Son passage en sélection lui aura notamment permis de remporter la Coupe d’Afrique des nations 2026 avec le Sénégal au Maroc et de participer à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis.
L’attaquant quitte ainsi les Lions après une expérience internationale de courte durée, mais marquée par plusieurs rendez-vous importants.


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