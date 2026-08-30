Chérif Ndiaye ne portera désormais plus le maillot de l’équipe nationale du Sénégal. L’attaquant du PAOK Salonique a annoncé ce dimanche soir sa décision de mettre un terme à sa carrière internationale, à l’âge de 30 ans.

Le joueur avait rejoint les Lions relativement tard, avec une première convocation en juin 2024 à l’occasion d’un match contre la République démocratique du Congo.

En deux années sous les couleurs nationales, Chérif Ndiaye aura disputé 20 rencontres et inscrit 4 buts.

Son passage en sélection lui aura notamment permis de remporter la Coupe d’Afrique des nations 2026 avec le Sénégal au Maroc et de participer à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis.

L’attaquant quitte ainsi les Lions après une expérience internationale de courte durée, mais marquée par plusieurs rendez-vous importants.