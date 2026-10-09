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THIÈS : SERIGNE SALIOU NDIGEUL THIOUNE ATTENDU À DIAMAGUÈNE CE 10 OCTOBRE


Rédigé le Vendredi 9 Octobre 2026 à 15:28 | Lu 76 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le guide religieux Serigne Saliou Ndigeul Thioune est annoncé à Thiès ce samedi 10 octobre 2026. La visite est prévue à Diamaguène, à Keur Serigne Saliou, où les fidèles et disciples pourront se mobiliser autour de cet événement religieux.


La ville de Thiès s’apprête à accueillir Serigne Saliou Ndigeul Thioune ce samedi 10 octobre 2026, à l’occasion d’une visite annoncée dans le quartier de Diamaguène, précisément à Keur Serigne Saliou.
 
Cette venue constitue un rendez-vous pour les fidèles et les disciples qui souhaitent prendre part à cet événement religieux. Le lieu d’accueil, connu sous le nom de Keur Serigne Saliou, devrait ainsi être au centre de cette rencontre dans la capitale du Rail.
 
La visite pourrait également être l’occasion de retrouvailles entre disciples et de moments de communion autour des valeurs spirituelles et religieuses auxquelles ils sont attachés.




Lat Soukabé Fall

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