Hajj 2027 : Taaba Voyages Sénégal lance sa campagne

Rédigé le Dimanche 4 Octobre 2026 à 17:48 | Lu 98 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall

Le Regroupement Taaba Voyages Sénégal a organisé sa journée de lancement du pèlerinage à La Mecque pour l’édition 2027. L’encadrement religieux, la préparation des pèlerins et les questions d’organisation ont occupé une place centrale dans les échanges.



Regroupement Taaba Voyages Sénégal, selon les organisateurs. Cette rencontre a permis de revenir sur le parcours de la structure et de présenter les priorités de l’accompagnement des fidèles. Un parcours retracé devant les pèlerins Revenant sur les débuts de Taaba Voyages, l’un de ses représentants a évoqué un premier départ avec sept pèlerins et deux accompagnateurs. Il a notamment rappelé le rôle de Moussa, aujourd’hui décédé, dans la gestion de la structure.

L’intervenant a attribué le développement de l’activité au sérieux du travail accompli au fil des éditions. Il a également affirmé que Taaba Voyages occupait la septième place au Sénégal en matière de quota, présentant ce classement comme une illustration du chemin parcouru depuis les premiers voyages. L’encadrement religieux au cœur de la préparation L’accompagnement spirituel a constitué l’un des principaux sujets de cette journée. Le représentant de Taaba Voyages a indiqué que la structure disposait de six à sept guides religieux. Il a invité les pèlerins à suivre leurs consignes afin d’accomplir les rites dans de bonnes conditions.

Les échanges ont également porté sur les quotas, les démarches administratives et le respect des échéances. Des intervenants ont, par ailleurs, dénoncé la publicité pour le Hajj de structures qui, selon eux, ne disposeraient pas de l’agrément requis pour cette activité. Regroupement Taaba Voyages Sénégal : les structures et leurs contacts Les interlocuteurs communiqués pour les renseignements relatifs au pèlerinage sont les suivants :

TAABA Voyage

El Hadji Doudou Ndiaye Presta

Téléphone :

GIE RAHMANE de Mbaysinger

El Hadji Moctar Diouf

Téléphone :

TAAFA Voyages

Imam Bachir Dia

Téléphone :

GIE Khadijatou

El Hadji Cheikh Hamidou Kane

Téléphone :

Imam Sarr Voyages

Imam Mouhamadou Moustapha Sarr

Téléphone :

HIKMA Voyages

Dr Ahmet Seck

Téléphone : Vidéo : le lancement du Hajj 2027 Des pèlerins ainsi que des personnalités politiques et coutumières ont participé à la journée de lancement du Hajj 2027 du, selon les organisateurs. Cette rencontre a permis de revenir sur le parcours de la structure et de présenter les priorités de l’accompagnement des fidèles.Revenant sur les débuts de Taaba Voyages, l’un de ses représentants a évoqué un premier départ avec sept pèlerins et deux accompagnateurs. Il a notamment rappelé le rôle de Moussa, aujourd’hui décédé, dans la gestion de la structure.L’intervenant a attribué le développement de l’activité au sérieux du travail accompli au fil des éditions. Il a également affirmé que Taaba Voyages occupait la septième place au Sénégal en matière de quota, présentant ce classement comme une illustration du chemin parcouru depuis les premiers voyages.L’accompagnement spirituel a constitué l’un des principaux sujets de cette journée. Le représentant de Taaba Voyages a indiqué que la structure disposait de. Il a invité les pèlerins à suivre leurs consignes afin d’accomplir les rites dans de bonnes conditions.Les échanges ont également porté sur les quotas, les démarches administratives et le respect des échéances. Des intervenants ont, par ailleurs, dénoncé la publicité pour le Hajj de structures qui, selon eux, ne disposeraient pas de l’agrément requis pour cette activité.Les interlocuteurs communiqués pour les renseignements relatifs au pèlerinage sont les suivants :El Hadji Doudou Ndiaye PrestaTéléphone : 77 569 82 60 :+221775698260El Hadji Moctar DioufTéléphone : 77 569 67 67 :+221775696767Imam Bachir DiaTéléphone : 77 656 68 77 :+221776566877El Hadji Cheikh Hamidou KaneTéléphone : 77 631 34 98 :+221776313498Imam Mouhamadou Moustapha SarrTéléphone : 77 544 48 15 :+221775444815Dr Ahmet SeckTéléphone : 77 717 22 75 :+221777172275

Lat Soukabé Fall

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