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Hajj 2027 : Taaba Voyages Sénégal lance sa campagne


Rédigé le Dimanche 4 Octobre 2026 à 17:48 | Lu 98 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le Regroupement Taaba Voyages Sénégal a organisé sa journée de lancement du pèlerinage à La Mecque pour l’édition 2027. L’encadrement religieux, la préparation des pèlerins et les questions d’organisation ont occupé une place centrale dans les échanges.


Hajj 2027 : Taaba Voyages Sénégal lance sa campagne
Des pèlerins ainsi que des personnalités politiques et coutumières ont participé à la journée de lancement du Hajj 2027 du Regroupement Taaba Voyages Sénégal, selon les organisateurs. Cette rencontre a permis de revenir sur le parcours de la structure et de présenter les priorités de l’accompagnement des fidèles.

Un parcours retracé devant les pèlerins

Revenant sur les débuts de Taaba Voyages, l’un de ses représentants a évoqué un premier départ avec sept pèlerins et deux accompagnateurs. Il a notamment rappelé le rôle de Moussa, aujourd’hui décédé, dans la gestion de la structure.
L’intervenant a attribué le développement de l’activité au sérieux du travail accompli au fil des éditions. Il a également affirmé que Taaba Voyages occupait la septième place au Sénégal en matière de quota, présentant ce classement comme une illustration du chemin parcouru depuis les premiers voyages.

L’encadrement religieux au cœur de la préparation

L’accompagnement spirituel a constitué l’un des principaux sujets de cette journée. Le représentant de Taaba Voyages a indiqué que la structure disposait de six à sept guides religieux. Il a invité les pèlerins à suivre leurs consignes afin d’accomplir les rites dans de bonnes conditions.
Les échanges ont également porté sur les quotas, les démarches administratives et le respect des échéances. Des intervenants ont, par ailleurs, dénoncé la publicité pour le Hajj de structures qui, selon eux, ne disposeraient pas de l’agrément requis pour cette activité.

Regroupement Taaba Voyages Sénégal : les structures et leurs contacts

Les interlocuteurs communiqués pour les renseignements relatifs au pèlerinage sont les suivants :
TAABA Voyage
El Hadji Doudou Ndiaye Presta
Téléphone : 77 569 82 60:+221775698260
GIE RAHMANE de Mbaysinger
El Hadji Moctar Diouf
Téléphone : 77 569 67 67:+221775696767
TAAFA Voyages
Imam Bachir Dia
Téléphone : 77 656 68 77:+221776566877
GIE Khadijatou
El Hadji Cheikh Hamidou Kane
Téléphone : 77 631 34 98:+221776313498
Imam Sarr Voyages
Imam Mouhamadou Moustapha Sarr
Téléphone : 77 544 48 15:+221775444815
HIKMA Voyages
Dr Ahmet Seck
Téléphone : 77 717 22 75:+221777172275

Vidéo : le lancement du Hajj 2027



Lat Soukabé Fall

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