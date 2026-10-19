Mamadou Thiaw : de Tassette à l’ANAM, l’homme des territoires

Le 16 septembre 2026, la tournée se prolonge jusqu’à 21 heures. À l’École nationale de formation maritime, puis sur le chantier du complexe frigorifique de Hann Bel Air, Mamadou Thiaw rencontre des responsables, écoute des professionnels et s’enquiert des travaux. Le compte rendu de l’ANAM situe cette visite entre 17 heures et 21 heures. Une séquence de terrain qui offre une porte d’entrée dans son parcours : celui d’un maire de l’intérieur désormais chargé d’une administration tournée vers la mer.

Entre Tassette et l’ANAM, l’échelle a changé. Les interlocuteurs aussi. Une question demeure pourtant, à la lecture de sa trajectoire : comment faire parvenir une décision publique jusqu’à ceux qui en attendent un changement dans leur quotidien ?

Tassette, l’apprentissage du territoire

En juillet 2014, Mamadou Thiaw accède à la mairie de Tassette. Leral rapporte alors qu’il recueille 31 voix sur 45 lors du vote du conseil municipal. Ses priorités annoncées tiennent en trois besoins essentiels pour les 51 villages qu’il évoque : l’eau, l’électricité et les pistes de désenclavement.

Ces premières déclarations dessinent son horizon municipal. Dans une commune rurale, la distance se mesure aussi au temps nécessaire pour atteindre un service, rejoindre un marché ou transporter une récolte. L’autorité d’un maire se construit au contact de ces attentes. C’est dans cet univers de demandes concrètes que s’inscrit l’ancrage politique du maire de Tassette.

Les archives de Thièsinfo en gardent des traces. En octobre 2023, à Mbousnakh et dans les villages environnants, il porte les revendications d’habitants sur leurs relations avec des exploitants agricoles et des responsables de carrières. Il réclame une renégociation des engagements et une gestion associant les populations au conseil municipal. Cet épisode donne à voir un versant précis de son action publique : la défense des intérêts locaux dans des dossiers où se croisent travail, foncier et activité économique.

Les détails qui éclairent un parcours

Une autre scène, moins présente dans l’actualité nationale, se déroule à Pire. Lors de l’inauguration du marché à souks, le 5 août 2023, Mamadou Thiaw reçoit le titre de citoyen d’honneur de la commune, selon le reportage publié par Thièsinfo. Ce témoignage de reconnaissance situe ses relations territoriales au-delà des limites de Tassette, dans le voisinage du département de Tivaouane.

Son intérêt pour les territoires apparaît également dans un registre universitaire. Dans une annonce personnelle relayée par Thiès24 le 2 mars 2024, il indique avoir soutenu à l’université Paul-Valéry de Montpellier une thèse consacrée à la territorialisation des politiques de mobilité collective. Il y présente un travail de trois années et le dédie aux populations de Tassette. Ce sujet de recherche, tel qu’il l’expose, éclaire une préoccupation qui traverse son parcours : l’accès des habitants aux services et aux possibilités de déplacement.

Un cheminement politique désormais tourné vers Diomaye Faye

La trajectoire comporte aussi des changements d’alliance. Issu de l’Alliance pour la République, Mamadou Thiaw soutient Amadou Ba à l’approche de la présidentielle de 2024. Les archives de Thièsinfo documentent notamment une réunion consacrée au parrainage, tenue le 7 octobre 2023 avec des responsables des villages de sa commune.

Un an plus tard, une autre étape s’ouvre. En octobre 2024, son Mouvement pour la marche et le développement des territoires, le 2MDT, annonce son soutien à la liste de Pastef pour les législatives. Dans cette prise de position rapportée par Thièsinfo, il met en avant le référentiel Sénégal 2050 et appelle d’autres maires à rejoindre la mobilisation.

En juin 2026, son engagement auprès de Bassirou Diomaye Faye prend une dimension organisationnelle. Actu Thiès annonce le 11 juin sa désignation comme superviseur adjoint de la coalition Diomaye Président, chargé des élus, aux côtés d’Aminata Touré. Le maire de Tassette se voit ainsi confier une mission correspondant à son expérience : travailler avec d’autres élus et contribuer à l’implantation territoriale du courant présidentiel.

Dans Kiiraay, faire entendre la voix des communes

Cette partition se précise au sein de Kiiraay – Les Patriotes républicains. Dans son compte rendu de l’université d’hivernage du 3 octobre 2026, Le Soleil présente Mamadou Thiaw comme superviseur général adjoint chargé des élus. Il y défend la place des maires dans l’organisation et demande que « la voix des territoires soit pleinement entendue ».

La formule résume l’enjeu de sa fonction. Une formation nationale a besoin de responsables capables de relier ses orientations aux réalités des communes. Par sa charge, Mamadou Thiaw se situe à cette articulation entre le projet porté par Diomaye Faye et les élus qui doivent le défendre sur le terrain. Son rôle se lit donc dans le travail d’organisation, de dialogue et de mobilisation autour du président.

Une déclaration récente en donne la mesure politique. Dans un reportage publié le 18 octobre 2026, Dakaractu rapporte ses propos lors d’une rencontre à Thiès initiée par Fatou Kiné Diakhaté : selon lui, 402 maires sur 558 ont rejoint Kiiraay. Derrière ce chiffre qu’il avance, l’enjeu politique est celui de l’implantation : transformer les soutiens d’élus en une présence durable dans les communes. C’est sur ce terrain que s’inscrit sa contribution au dispositif présidentiel.

À l’ANAM, un nouveau champ de responsabilités

Le 16 juillet 2026, le Conseil des ministres ouvre un nouveau chapitre : Mamadou Thiaw est nommé directeur général de l’Agence nationale des affaires maritimes, en remplacement de Bécaye Diop. Le texte officiel le présente comme expert en sciences de gestion et management stratégique. Sa prise de fonctions intervient le 10 août 2026.

Lors de la passation de service, il place son action sous le signe de la rigueur, de la transparence et de la redevabilité. Il annonce vouloir contribuer, à travers l’économie bleue, à la souveraineté, à l’emploi et à une croissance durable. Ces orientations constituent désormais les engagements à traduire en résultats.

Le champ est exigeant. L’ANAM intervient notamment dans la sécurité maritime, l’administration des gens de mer et le développement des transports par voie d’eau. La visite de septembre à l’ENFM et à Hann Bel Air en montre deux dimensions concrètes : les conditions de formation des marins et le suivi d’un équipement destiné aux acteurs de la pêche.

Le parcours de Mamadou Thiaw se lit ainsi à la rencontre de trois responsabilités : représenter une commune, mobiliser des élus et diriger une agence nationale. Son expérience territoriale donne une cohérence à cet ensemble ; la conduite de l’ANAM lui impose de l’élargir à de nouvelles exigences techniques et humaines.

De Tassette aux quais, le véritable cap sera celui des résultats : des services plus accessibles, des professionnels mieux accompagnés et des engagements qui prennent corps dans la vie des populations.