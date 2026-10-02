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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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GAMOU DAHIRA SOPP DABAH A SOM THIES
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Lundi 14 Septembre 2026 - 23:39 Anniversaire de Mame Abdou Aziz Sy Dabakh : l’association Sope Dabakh organise un don de sang et des circoncisions
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Lundi 14 Septembre 2026 - 13:47 Keur Mame Boubacar Mbacké : un grand récital du Coran suivi d’une conférence
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Actualité à Thiès
Thiès : la Galerie nationale d’art ouvre sa saison artistique 2026-2027
Thiès : 200 volontaires formés pour accompagner les JOJ 2026
Actualités
Octobre Rose : Thierno Alia Mbengue annonce le versement de 25 % de son salaire aux femmes de Thiès
Kaolack : Ousmane Diagne veut placer les éleveurs au cœur de la transformation du secteur de l’élevage
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