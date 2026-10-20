Assemblée nationale : la Commission des Finances réunie ce 20 octobre pour la LFR 2026

Rédigé le Mardi 20 Octobre 2026 à 11:19 | Lu 74 fois Rédigé par SEYELATYR

Selon Seneweb, la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale est convoquée ce mardi 20 octobre 2026. À l’ordre du jour : l’examen du projet de loi n°40/2026 portant loi de finances rectificative pour l’année 2026.



Illustration accompagnant l’article source de Seneweb — Photo publiée par Seneweb

Les travaux se poursuivent à l’Assemblée nationale autour du budget. D’après Seneweb, la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire est réunie ce mardi 20 octobre 2026.

La convocation, datée du 16 octobre 2026, émane du président de la commission, Alphonse Mané Sambou, qui appelle les députés membres à prendre part à cette séance.

La réunion doit se tenir dans la salle Marie Joséphine Diallo, située dans le nouveau bâtiment de l’hémicycle. Un seul point est inscrit à l’ordre du jour : l’examen du projet de loi n°40/2026 portant loi de finances rectificative (LFR) pour l’année 2026, précise la même source.



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