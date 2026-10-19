Espagne : un Sénégalais meurt après des tirs à Pechina (Almería)

Rédigé le Lundi 19 Octobre 2026 à 09:26 | Lu 83 fois Rédigé par SEYELATYR

Un ressortissant sénégalais est décédé à l’hôpital universitaire Torrecárdenas après avoir été touché par balle à l’abdomen lors de fusillades survenues dans la nuit à Pechina, dans la province d’Almería. Les informations rapportées par la presse sénégalaise s’appuient sur des éléments attribués à la presse espagnole, selon Les Échos.





Un ressortissant sénégalais est mort à l’hôpital universitaire Torrecárdenas, en Espagne, après avoir été atteint par balle à l’abdomen lors de violences armées survenues dans la nuit à Pechina, dans la province d’Almería, selon

D’après la même source, la victime a été opérée en urgence mais n’a pas survécu à ses blessures. Un autre Sénégalais, qui aurait été roué de coups au cours des violences, a été pris en charge puis autorisé à quitter l’hôpital. Deux séquences de tirs signalées dans la nuit Les faits auraient commencé vers 2 h 50 dans le quartier de Los Cortijillos, où des tirs de fusil de chasse auraient visé un groupe d’environ quinze personnes d’origine subsaharienne, toujours selon Les Échos cité par Seneweb. Près de deux heures plus tard, de nouvelles détonations auraient été signalées contre des habitations de la calle Sierra María. La victime aurait été touchée au moment où elle tentait de fuir. Mobile non établi, aucune arrestation annoncée Les Échos évoque, en se référant à la presse espagnole, la piste d’un affrontement entre un clan de la communauté gitane et des résidents d’origine sénégalaise. Des riverains avancent aussi l’hypothèse d’une campagne d’intimidation visant à pousser des Sénégalais à quitter la localité, avec des tensions antérieures et l’incendie volontaire d’une maison. Ces éléments n’étaient toutefois pas confirmés par les autorités, et plus de 24 heures après les faits, aucun suspect n’avait été arrêté, la Guardia Civil n’ayant pas communiqué sur le mobile ni sur l’identité du défunt, selon la même source.

iGFM rapporte des informations similaires, également attribuées à Les Échos et à la presse espagnole ( L’hôpital universitaire Torrecárdenas, à Almería. Photo d’illustration : LA VOZ. Source de la photo Un ressortissant sénégalais est mort à l’hôpital universitaire Torrecárdenas, en Espagne, après avoir été atteint par balle à l’abdomen lors de violences armées survenues dans la nuit à Pechina, dans la province d’Almería, selon Seneweb , reprenant des informations de Les Échos citant la presse espagnole.D’après la même source, la victime a été opérée en urgence mais n’a pas survécu à ses blessures. Un autre Sénégalais, qui aurait été roué de coups au cours des violences, a été pris en charge puis autorisé à quitter l’hôpital.Les faits auraient commencé vers 2 h 50 dans le quartier de Los Cortijillos, où des tirs de fusil de chasse auraient visé un groupe d’environ quinze personnes d’origine subsaharienne, toujours selon Les Échos cité par Seneweb. Près de deux heures plus tard, de nouvelles détonations auraient été signalées contre des habitations de la calle Sierra María. La victime aurait été touchée au moment où elle tentait de fuir.Les Échos évoque, en se référant à la presse espagnole, la piste d’un affrontement entre un clan de la communauté gitane et des résidents d’origine sénégalaise. Des riverains avancent aussi l’hypothèse d’une campagne d’intimidation visant à pousser des Sénégalais à quitter la localité, avec des tensions antérieures et l’incendie volontaire d’une maison. Ces éléments n’étaient toutefois pas confirmés par les autorités, et plus de 24 heures après les faits, aucun suspect n’avait été arrêté, la Guardia Civil n’ayant pas communiqué sur le mobile ni sur l’identité du défunt, selon la même source.iGFM rapporte des informations similaires, également attribuées à Les Échos et à la presse espagnole ( lien ).

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