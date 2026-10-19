Climat social : huit ministres annoncés face à la presse à 17 h

Huit ministres du gouvernement doivent animer, lundi à 17 heures, une conférence de presse consacrée à des questions « relatives au climat social national », a rapporté l’Agence de presse sénégalaise (APS), citant le Bureau d’information et de communication du gouvernement (BIC-gouv).
La rencontre est annoncée au building administratif Président Mamadou-Dia, à Dakar. D’après l’APS, la conférence sera animée par Moussa Sarr (Justice), Boubacar Camara (Enseignement supérieur), Moustapha Guirassy (Éducation nationale), Moussa Balla Fofana (Collectivités territoriales) et Mamadou Lamine Dianté (Fonction publique et Travail).
Toujours selon la même source, le porte-parole du gouvernement, Bakary Sarr, ministre de la Communication, ainsi qu’Idrissa Samb (Emploi et Formation), Abdoul Ahad Ndiaye (Transports terrestres et aériens) et Bassirou Sarr (Budget) doivent également prendre part à cet échange avec la presse.