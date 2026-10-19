Climat social : huit ministres annoncés face à la presse à 17 h

Rédigé le Lundi 19 Octobre 2026 à 09:24 | Lu 85 fois Rédigé par SEYELATYR

Huit membres du gouvernement sont annoncés, lundi à 17 heures, à une conférence de presse au building administratif Président Mamadou-Dia, à Dakar. Selon le Bureau d’information et de communication du gouvernement (BIC-gouv), l’échange doit porter sur des questions liées au climat social national, dans un contexte marqué par des tensions syndicales.





Huit ministres du gouvernement doivent animer, lundi à 17 heures, une conférence de presse consacrée à des questions « relatives au climat social national », a rapporté l’Agence de presse sénégalaise (

La rencontre est annoncée au building administratif Président Mamadou-Dia, à Dakar. D’après l’APS, la conférence sera animée par Moussa Sarr (Justice), Boubacar Camara (Enseignement supérieur), Moustapha Guirassy (Éducation nationale), Moussa Balla Fofana (Collectivités territoriales) et Mamadou Lamine Dianté (Fonction publique et Travail).

Toujours selon la même source, le porte-parole du gouvernement, Bakary Sarr, ministre de la Communication, ainsi qu’Idrissa Samb (Emploi et Formation), Abdoul Ahad Ndiaye (Transports terrestres et aériens) et Bassirou Sarr (Budget) doivent également prendre part à cet échange avec la presse. Un contexte de mouvements d’humeur syndicaux L’APS situe cette conférence de presse dans un contexte marqué par des « mouvements d’humeur » de centrales syndicales. L’agence indique aussi que le Premier ministre a rencontré, jeudi, le patronat et les organisations syndicales, et a demandé la suspension du mot d’ordre de grève générale prévue les 21, 22 et 23 octobre. À cette occasion, Ahmadou Al Aminou Lo a proposé un moratoire de trois mois sur les grèves sectorielles et générales annoncées, le temps de poursuivre les discussions et d’avancer sur la mise en œuvre des engagements de l’État, rapporte l’APS. Affiche du point de presse du gouvernement annoncé le 19 octobre 2026 à 17 heures. Visuel BIC-GOUV, relayé par l’APS. Source de la photo Huit ministres du gouvernement doivent animer, lundi à 17 heures, une conférence de presse consacrée à des questions « relatives au climat social national », a rapporté l’Agence de presse sénégalaise ( APS ), citant le Bureau d’information et de communication du gouvernement (BIC-gouv).La rencontre est annoncée au building administratif Président Mamadou-Dia, à Dakar. D’après l’APS, la conférence sera animée par Moussa Sarr (Justice), Boubacar Camara (Enseignement supérieur), Moustapha Guirassy (Éducation nationale), Moussa Balla Fofana (Collectivités territoriales) et Mamadou Lamine Dianté (Fonction publique et Travail).Toujours selon la même source, le porte-parole du gouvernement, Bakary Sarr, ministre de la Communication, ainsi qu’Idrissa Samb (Emploi et Formation), Abdoul Ahad Ndiaye (Transports terrestres et aériens) et Bassirou Sarr (Budget) doivent également prendre part à cet échange avec la presse.L’APS situe cette conférence de presse dans un contexte marqué par des « mouvements d’humeur » de centrales syndicales. L’agence indique aussi que le Premier ministre a rencontré, jeudi, le patronat et les organisations syndicales, et a demandé la suspension du mot d’ordre de grève générale prévue les 21, 22 et 23 octobre. À cette occasion, Ahmadou Al Aminou Lo a proposé un moratoire de trois mois sur les grèves sectorielles et générales annoncées, le temps de poursuivre les discussions et d’avancer sur la mise en œuvre des engagements de l’État, rapporte l’APS.

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