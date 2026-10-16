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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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THIÈS – CITÉ LAMY : UN POTEAU TÉLÉPHONIQUE INCLINÉ MENACE LES ENFANTS
Un poteau téléphonique fortement incliné suscite des inquiétudes dans le quartier Cité Lamy, à Thiès. La structure, qui menace de tomber, se trouve à proximité d’un terrain de football fréquenté par de nombreux enfants du quartier.
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