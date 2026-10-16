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THIÈS – CITÉ LAMY : UN POTEAU TÉLÉPHONIQUE INCLINÉ MENACE LES ENFANTS


Rédigé le Vendredi 16 Octobre 2026 à 22:25 | Lu 40 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un poteau téléphonique fortement incliné suscite des inquiétudes dans le quartier Cité Lamy, à Thiès. La structure, qui menace de tomber, se trouve à proximité d’un terrain de football fréquenté par de nombreux enfants du quartier.


Un danger signalé à proximité d’un terrain de football

THIÈS – CITÉ LAMY : UN POTEAU TÉLÉPHONIQUE INCLINÉ MENACE LES ENFANTS
Selon les informations signalées, le poteau est situé en face de la boutique de « Lakh ». Sa position préoccupante fait craindre un éventuel accident, notamment lorsque les enfants se retrouvent sur le terrain pour jouer au football.
La situation interpelle d’autant plus que cet espace accueille régulièrement de jeunes sportifs, qui pourraient être exposés au danger en cas de chute du poteau.
 
Face à ce risque potentiel, une intervention rapide des services compétents est souhaitée afin de procéder à une vérification de l’installation et de prendre les mesures de sécurisation nécessaires.
 
Les habitants sont ainsi invités à faire preuve de prudence aux abords du poteau en attendant une éventuelle intervention.
 
La sécurité des enfants doit rester une priorité. Les services responsables des installations téléphoniques sont appelés à réagir avant qu’un incident ne se produise.


Lat Soukabé Fall

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