THIÈS – CITÉ LAMY : UN POTEAU TÉLÉPHONIQUE INCLINÉ MENACE LES ENFANTS

La situation interpelle d’autant plus que cet espace accueille régulièrement de jeunes sportifs, qui pourraient être exposés au danger en cas de chute du poteau.



Face à ce risque potentiel, une intervention rapide des services compétents est souhaitée afin de procéder à une vérification de l’installation et de prendre les mesures de sécurisation nécessaires.



Les habitants sont ainsi invités à faire preuve de prudence aux abords du poteau en attendant une éventuelle intervention.



La sécurité des enfants doit rester une priorité. Les services responsables des installations téléphoniques sont appelés à réagir avant qu’un incident ne se produise.

Selon les informations signalées, le poteau est situé en face de la boutique de « Lakh ». Sa position préoccupante fait craindre un éventuel accident, notamment lorsque les enfants se retrouvent sur le terrain pour jouer au football.