Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Supercoupe d’Afrique : l’USM Alger de Lamine N’Diaye bat Mamelodi Sundowns 3–1


Rédigé le Dimanche 8 Novembre 2026 à 15:55 | Lu 71 fois Rédigé par Seyelatyr


L’USM Alger a remporté la Supercoupe de la CAF le 8 novembre 2026 à Pretoria. La rencontre est terminée : victoire 3–1 contre Mamelodi Sundowns.


Supercoupe d’Afrique : l’USM Alger de Lamine N’Diaye bat Mamelodi Sundowns 3–1

L’USM Alger a remporté la Supercoupe de la Confédération africaine de football ce dimanche 8 novembre 2026 à Pretoria, en Afrique du Sud. Le club dirigé par l’entraîneur sénégalais Lamine N’Diaye s’est imposé 3–1 contre Mamelodi Sundowns, selon le compte rendu de l’APS publié à 16 h 37.

Draoui a ouvert le score dès la quatrième minute. Rayners a ensuite égalisé sur penalty à la vingt-cinquième minute, avant que Radouani ne redonne l’avantage aux Algérois à la trente-septième. Khaldi a inscrit le troisième but à la cinquante-cinquième minute.

La rencontre s’est achevée sur ce score, sans prolongation ni séance de tirs au but. L’USM Alger décroche ainsi sa deuxième Supercoupe après celle de 2023.

L’affiche opposait le vainqueur de la Ligue des champions de la CAF, Mamelodi Sundowns, au vainqueur de la Coupe de la Confédération, l’USM Alger.

Source : APS, 8 novembre 2026.

Photo d’illustration : stade Loftus Versfeld à Pretoria, archive du 1er juillet 2009 ; il ne s’agit pas d’une image du match du jour. legio09 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Version redressée par Blackcat, vignettes recadrées, sous la même licence.



Seyelatyr

Nouveau commentaire :

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions | Politique

Actualité à Thiès

UIDT : le SAES demande des audits, le rectorat défend sa gestion

Seyelatyr - 06/11/2026 - 0 Commentaire
UIDT : le SAES demande des audits, le rectorat défend sa gestion
À l’UIDT de Thiès, le SAES réclame des audits. Le rectorat défend la traçabilité des recettes et précise sa position sur les responsabilités administratives.

Thiès : l’UIDT annonce son forum emploi le 7 novembre à 8 heures

Seyelatyr - 06/11/2026 - 0 Commentaire
Thiès : l’UIDT annonce son forum emploi le 7 novembre à 8 heures
L’UIDT annonce un forum emploi le 7 novembre à 8 h au hall central. Entretiens, ateliers CV et rencontres avec les recruteurs sont au programme.

Actualités

FIN DE MANDAT À LA MAIRIE DE THIÈS : DES MARCHÉS DE DERNIÈRE MINUTE QUI RESSEMBLENT À DES PRIMES DE DÉPART ?

- 05/11/2026 - 0 Commentaire
FIN DE MANDAT À LA MAIRIE DE THIÈS : DES MARCHÉS DE DERNIÈRE MINUTE QUI RESSEMBLENT À DES PRIMES DE DÉPART ?
La gestion de la Ville de Thiès en cette fin de mandat soulève de sérieuses interrogations. À la lecture du Plan de Passation des Marchés (PPM) 2026, trois (03) marchés de prestations intellectuelles...

Thiès : dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus

- 30/10/2026 - 0 Commentaire
Thiès : dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus
L’hôpital régional de Thiès accueille une journée de dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus, en clôture de sa mobilisation pour Octobre rose. Selon un responsable de l’équipe...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction