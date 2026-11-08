Supercoupe d’Afrique : l’USM Alger de Lamine N’Diaye bat Mamelodi Sundowns 3–1

L’USM Alger a remporté la Supercoupe de la Confédération africaine de football ce dimanche 8 novembre 2026 à Pretoria, en Afrique du Sud. Le club dirigé par l’entraîneur sénégalais Lamine N’Diaye s’est imposé 3–1 contre Mamelodi Sundowns, selon le compte rendu de l’APS publié à 16 h 37.

Draoui a ouvert le score dès la quatrième minute. Rayners a ensuite égalisé sur penalty à la vingt-cinquième minute, avant que Radouani ne redonne l’avantage aux Algérois à la trente-septième. Khaldi a inscrit le troisième but à la cinquante-cinquième minute.

La rencontre s’est achevée sur ce score, sans prolongation ni séance de tirs au but. L’USM Alger décroche ainsi sa deuxième Supercoupe après celle de 2023.

L’affiche opposait le vainqueur de la Ligue des champions de la CAF, Mamelodi Sundowns, au vainqueur de la Coupe de la Confédération, l’USM Alger.

Source : APS, 8 novembre 2026.

Photo d’illustration : stade Loftus Versfeld à Pretoria, archive du 1er juillet 2009 ; il ne s’agit pas d’une image du match du jour. legio09 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Version redressée par Blackcat, vignettes recadrées, sous la même licence.