JOJ Dakar 2026 : Ndèye Khady Anna Diatta remporte l’or en lutte de plage

Actualisation du 8 novembre 2026. Ndèye Khady Anna Diatta a remporté la finale féminine des 45 kg en lutte de plage aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Au Saly Beach, la Sénégalaise a battu la Mexicaine Rios Silva 3–1, selon la dépêche de l’APS publiée à 17 h 36. Le combat est terminé.

Cette victoire apporte au Sénégal son troisième titre en lutte de plage dans ces Jeux. La veille, le 7 novembre, Élisabeth Diatta et Maguette Diop avaient remporté l’or dans leurs catégories respectives.

Avant cette finale, Ndèye Khady Anna Diatta avait gagné sa demi-finale 3–0 contre la Colombienne Rubio Torres Valery Edith. L’annonce de sa qualification est désormais complétée par ce résultat final confirmé.

Source : APS, 8 novembre 2026, 17 h 36.

Photo d’illustration : plage de Saly Portudal, le 30 décembre 2018 ; cette archive ne représente pas les combats des JOJ. Jjm2311 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Image réduite, vignettes recadrées, diffusées sous la même licence.