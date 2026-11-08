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JOJ Dakar 2026 : Abdoulaye Diouf décroche le bronze en lutte de plage


Rédigé le Dimanche 8 Novembre 2026 à 19:18 | Lu 71 fois Rédigé par Seyelatyr


Le Sénégalais bat le Brésilien De Sousa Bezerra Allan Smith 4–1 dans le combat pour le bronze, le 8 novembre à Saly, chez les moins de 90 kg.


JOJ Dakar 2026 : Abdoulaye Diouf décroche le bronze en lutte de plage

Abdoulaye Diouf a décroché la médaille de bronze en lutte de plage aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, dimanche 8 novembre à Saly Beach. Dans le combat pour la troisième place de la catégorie masculine des moins de 90 kg, le Sénégalais a battu le Brésilien De Sousa Bezerra Allan Smith 4–1. Le résultat est définitif, rapporte l’APS dans sa dépêche de 18 h 13.

Le lutteur avait été éliminé en demi-finale par un adversaire azerbaïdjanais, devenu ensuite vainqueur de la catégorie. Sa victoire dans le match pour le bronze lui permet de terminer le tournoi sur le podium.

Ce résultat complète les trois titres obtenus par le Sénégal dans cette discipline : ceux d’Élisabeth Diatta et de Maguette Diop le 7 novembre, puis celui de Ndèye Khady Anna Diatta le 8 novembre. Selon l’APS, la délégation sénégalaise termine ainsi le tournoi de lutte de plage avec trois médailles d’or et une de bronze.

Source : APS, 8 novembre 2026, 18 h 13.

Photo d’illustration : plage de Saly Portudal, le 30 décembre 2018 ; cette archive ne représente pas les combats des JOJ. Jjm2311 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Image réduite, vignettes recadrées, diffusées sous la même licence.



Seyelatyr

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