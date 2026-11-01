L’édile souhaite développer les écoles de sport et des équipements de proximité adaptés à plusieurs disciplines. Il a également proposé d’étudier un modèle de club omnisports permettant de partager les moyens et de renforcer la gestion des organisations sportives.
Associations, éducateurs et partenaires sont invités à établir un diagnostic et à formuler des propositions. Le rendez-vous du 7 novembre doit approfondir le rôle de la mairie et faire la synthèse des échanges.
Source : APS, 31 octobre 2026.