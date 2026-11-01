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Diass : les Assises du sport veulent élargir la place des disciplines


Rédigé le Dimanche 1 Novembre 2026 à 08:59 | Lu 34 fois Rédigé par Seyelatyr


Ouvertes samedi 31 octobre, les Assises du sport communal de Diass doivent examiner les besoins des clubs et des pratiquants. Une deuxième journée de concertation est prévue le 7 novembre.


Remise du trophée lors de la finale de la zone 14 à Diass, le 17 octobre 2026. Image d’archives Thièsinfo ; elle ne montre pas les Assises du 31 octobre.
Remise du trophée lors de la finale de la zone 14 à Diass, le 17 octobre 2026. Image d’archives Thièsinfo ; elle ne montre pas les Assises du 31 octobre.
À Diass, la réflexion sur la politique sportive locale ne doit pas se limiter au football. C’est l’orientation défendue par le maire Mamadou Ndione à l’ouverture des Assises du sport communal, selon l’APS.
L’édile souhaite développer les écoles de sport et des équipements de proximité adaptés à plusieurs disciplines. Il a également proposé d’étudier un modèle de club omnisports permettant de partager les moyens et de renforcer la gestion des organisations sportives.
Associations, éducateurs et partenaires sont invités à établir un diagnostic et à formuler des propositions. Le rendez-vous du 7 novembre doit approfondir le rôle de la mairie et faire la synthèse des échanges.
Source : APS, 31 octobre 2026.


Seyelatyr

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