Mboro : rappel du délai du 4 novembre avant le désencombrement annoncé

Rédigé le Lundi 2 Novembre 2026 à 12:43 | Lu 60 fois Rédigé par Seyelatyr

La commune de Mboro a annoncé une opération de désencombrement pour le 5 novembre à 8 heures. Les occupants concernés ont jusqu’au 4 novembre pour libérer les emprises visées.





L’intervention, annoncée pour le 5 novembre à 8 heures, vise l’axe allant de la mosquée Escale au cimetière Ndiop et les abords du marché central. Elle s’appuie sur un arrêté municipal daté du 12 octobre.

Source : Dans un communiqué relayé par l’APS le 30 octobre, la commune de Mboro a fixé au 4 novembre le délai pour libérer les emprises concernées par son opération de désencombrement.L’intervention, annoncée pour le 5 novembre à 8 heures, vise l’axe allant de la mosquée Escale au cimetière Ndiop et les abords du marché central. Elle s’appuie sur un arrêté municipal daté du 12 octobre.Source : APS

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