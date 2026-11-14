Saint-Louis : l’entrepreneuriat proposé comme réponse aux départs

Rédigé le Samedi 14 Novembre 2026 à 17:04 | Lu 61 fois Rédigé par Seyelatyr

Une initiative locale associe activité commerciale et apprentissage de l’entrepreneuriat pour ouvrir des perspectives aux jeunes et aux femmes. Ses promoteurs demandent un accompagnement plus concret de l’État.





L’initiative s’appuie sur de petites activités de vente de produits. Pour ses responsables, l’expérience acquise doit permettre aux bénéficiaires de comprendre le fonctionnement d’une activité économique et de construire progressivement leur autonomie. Les femmes figurent également parmi les publics visés.

Dans l’intervention diffusée par la radio, une représentante du projet insiste sur le lien entre l’absence de revenus et la tentation du départ. Elle estime que l’appel à rester au pays doit s’accompagner de possibilités réelles de travail et de financement.

Les initiateurs demandent aux pouvoirs publics de soutenir davantage les petits entrepreneurs et de faciliter le passage de l’idée à une activité viable. Ils souhaitent que l’accompagnement de ces projets fasse partie des réponses apportées aux difficultés d’insertion.

Source : RFM, journal de 12 heures du 14 novembre 2026.

Photo d’archive ou d’illustration : Remi Jouan / CC BY 3.0.

À Saint-Louis, les promoteurs d’un dispositif d’insertion veulent faire de la création d’activité une alternative aux départs par la mer. Présentée dans le journal de 12 heures de RFM du 14 novembre, leur démarche consiste à proposer du travail à des jeunes tout en les formant à développer leur propre projet.L’initiative s’appuie sur de petites activités de vente de produits. Pour ses responsables, l’expérience acquise doit permettre aux bénéficiaires de comprendre le fonctionnement d’une activité économique et de construire progressivement leur autonomie. Les femmes figurent également parmi les publics visés.Dans l’intervention diffusée par la radio, une représentante du projet insiste sur le lien entre l’absence de revenus et la tentation du départ. Elle estime que l’appel à rester au pays doit s’accompagner de possibilités réelles de travail et de financement.Les initiateurs demandent aux pouvoirs publics de soutenir davantage les petits entrepreneurs et de faciliter le passage de l’idée à une activité viable. Ils souhaitent que l’accompagnement de ces projets fasse partie des réponses apportées aux difficultés d’insertion.Source : RFM, journal de 12 heures du 14 novembre 2026.Photo d’archive ou d’illustration : Remi Jouan / Wikimedia Commons

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