Premier League : Nicolas Jackson buteur, Aston Villa accroché 4–4 à Manchester United

Nicolas Jackson a participé au départ rapide d’Aston Villa sur la pelouse de Manchester United. Après l’ouverture du score d’Alysson, le Sénégalais a repris un ballon repoussé par le gardien Senne Lammens pour porter l’avantage des visiteurs à deux buts, à la 4e minute.

Manchester United est revenu à 2–2 avant la pause, grâce à un penalty de Bruno Fernandes et à Youri Tielemans. John McGinn, également sur penalty, puis Leon Goretzka ont redonné deux buts d’avance à Villa en seconde période.

Les visiteurs n’ont toutefois pas conservé cet avantage : Joshua Zirkzee à la 90e+2, puis Patrick Dorgu à la 90e+6, ont permis à United d’égaliser. Jackson avait quitté le terrain à la 86e minute.

Résultat final : Manchester United 4–4 Aston Villa. Match de Premier League terminé le 8 novembre 2026, sans prolongation ni tirs au but.

Compte rendu officiel de Manchester United.

Photo d’archives : Nicolas Jackson lors de France–Sénégal, le 16 juin 2026. Bryan Berlin / WikiPortraits, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Recadrage et redimensionnement éventuels sous la même licence.