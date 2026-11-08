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JOJ Dakar 2026 : le Nigeria remporte les deux finales du 100 mètres


Rédigé le Dimanche 8 Novembre 2026 à 20:03 | Lu 82 fois Rédigé par Seyelatyr


Rosemary Nwankwo et Gift Bright ont remporté l’or du 100 mètres féminin et masculin le 8 novembre. Les finales sont terminées et les podiums confirmés.


JOJ Dakar 2026 : le Nigeria remporte les deux finales du 100 mètres

Le Nigeria a remporté les deux finales du 100 mètres aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, dimanche 8 novembre. Rosemary Nwankwo s’est imposée chez les femmes, tandis que Gift Bright a gagné la course masculine. Les deux épreuves sont terminées.

Nwankwo en 11 s 16, Bright en 10 s 28

Rosemary Nwankwo a franchi la ligne en 11 s 16, devant Arwa Ali, deuxième en 11 s 41, et Dana Salem, troisième en 11 s 48.

Chez les hommes, Gift Bright a décroché l’or en 10 s 28. Hangyu Zhang a pris l’argent en 10 s 57, et Szymon Dolega le bronze en 10 s 61. Ce doublé place les deux représentants nigérians au sommet des podiums du sprint court de cette journée à Dakar.

Résultats des finales du CNOSF, 8 novembre 2026.

Photo d’illustration : piste du parc Martin-Luther-King à Montréal, le 18 juillet 2025, Ptaff / Wikimedia Commons, CC0. Cette archive ne représente pas les finales de Dakar 2026.



Seyelatyr

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