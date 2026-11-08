JOJ Dakar 2026 : Magatte Gaye Ndiaye disqualifiée au 400 mètres

La Sénégalaise Magatte Gaye Ndiaye ne disputera pas la finale du 400 mètres féminin aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Elle a été disqualifiée en demi-finale, dimanche 8 novembre, au stade Iba-Mar Diop, selon l’APS.

Le tableau de résultats du Comité national olympique et sportif français confirme cette disqualification dans une course indiquée comme terminée. Aucun temps n’est retenu pour la représentante du Sénégal. Les éléments consultés ne précisent pas le motif de cette décision.

Quatre qualifiées dans sa demi-finale

La Vénézuélienne Osmary Pacheco a remporté la course en 53 s 01, devant la Nigériane Praise Ugoh, deuxième en 54 s 38. Neli Kramarsek a terminé troisième en 55 s 31, et Phichayapha Sukaue quatrième en 57 s 24. Ces quatre concurrentes sont qualifiées pour la finale.

Résultats d’athlétisme du CNOSF, 8 novembre 2026.

Photo d’illustration : piste du Medway Park Sports Centre à Gillingham, photographiée le 1er avril 2025, Sunolafjagtenben-hur / Wikimedia Commons, CC0. Cette archive ne représente pas le stade Iba-Mar Diop ni la course de Dakar 2026.