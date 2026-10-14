Nioro : un incendie ravage le domicile d’un maître coranique, le suspect présumé en fuite

Une maison prise dans les flammes

Les sapeurs-pompiers limitent les dégâts

Une enquête pour déterminer les circonstances

Le sinistre s’est produit aux environs de 18 h 20 au domicile de Babacar Camara, un maître coranique âgé de 45 ans.D’après le récit publié par les médias, le suspect présumé, domicilié à Bolibigui, dans la commune de Prokhane, serait arrivé avec un bidon d’essence. Il aurait demandé aux occupants de quitter la maison avant de répandre le liquide inflammable dans le salon et d’y mettre le feu.Les flammes se seraient rapidement propagées à l’intérieur du logement, notamment aux rideaux et aux meubles.Alertés, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour maîtriser l’incendie. Aucun décès ni blessé n’a été signalé dans les informations consultées.Le bilan matériel fait état de deux téléviseurs, d’un disjoncteur et d’un lit en bois détruits. Après les faits, le suspect présumé aurait pris la fuite en direction de la brousse. Il était recherché au moment de la publication des articles.La brigade territoriale de Nioro a procédé aux constatations nécessaires sur les lieux. L’enquête devra établir les circonstances exactes du sinistre, les motivations éventuelles de la personne mise en cause et les responsabilités qui pourraient être retenues.Certains articles évoquent de possibles troubles mentaux chez le suspect présumé. Cette information ne permet toutefois pas, à elle seule, de tirer une conclusion médicale ou judiciaire.L’affaire rappelle les conséquences potentiellement dramatiques des incendies volontaires et l’importance d’une intervention rapide des secours. Les conclusions de l’enquête seront essentielles pour éclairer les circonstances de cet incident.