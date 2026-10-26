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Lions en Europe : les buteurs du week-end et l’expulsion de Pape Gueye


Rédigé le Lundi 26 Octobre 2026 à 14:46 | Lu 104 fois Rédigé par Thiesinfo seyelatyr


Nicolas Jackson et Boulaye Dia ont marqué, tandis qu’Ibrahim Mbaye et Iliman Ndiaye ont délivré des passes décisives. Pape Gueye a, lui, été exclu lors du succès de Villarreal face à Valence.


Nicolas Jackson à Villa Park, le 24 octobre 2026. Photo : Morgan Harlow / AP, via Arab News. Illustration déjà publiée sur Thièsinfo.
Nicolas Jackson à Villa Park, le 24 octobre 2026. Photo : Morgan Harlow / AP, via Arab News. Illustration déjà publiée sur Thièsinfo.

Nicolas Jackson a signé un doublé dans la victoire d’Aston Villa sur Manchester City, 2-1. Ibrahim Mbaye lui a offert le ballon du but décisif, tandis qu’Iliman Ndiaye avait servi Erling Haaland pour l’égalisation.

Des Sénégalais décisifs en France et en Belgique

Boulaye Dia a participé au succès 3-0 de Rennes contre Strasbourg. Mouhamed Ndiaye a également marqué avec Le Havre, battu 4-3 par Marseille.

En Belgique, Massiré Sylla a trouvé le chemin des filets lors de la victoire 5-2 de l’Union Saint-Gilloise face au Cercle Bruges. Ibrahima Cissé figure aussi parmi les buteurs sénégalais du week-end.

Pape Gueye exclu, Villarreal s’impose

Le milieu sénégalais a reçu un carton rouge à la 79e minute contre Valence. Villarreal a néanmoins remporté la rencontre 2-1 grâce à une réalisation tardive de Georges Mikautadze.

Source : APS.



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