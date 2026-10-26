Nicolas Jackson a signé un doublé dans la victoire d’Aston Villa sur Manchester City, 2-1. Ibrahim Mbaye lui a offert le ballon du but décisif, tandis qu’Iliman Ndiaye avait servi Erling Haaland pour l’égalisation.

Des Sénégalais décisifs en France et en Belgique

Boulaye Dia a participé au succès 3-0 de Rennes contre Strasbourg. Mouhamed Ndiaye a également marqué avec Le Havre, battu 4-3 par Marseille.

En Belgique, Massiré Sylla a trouvé le chemin des filets lors de la victoire 5-2 de l’Union Saint-Gilloise face au Cercle Bruges. Ibrahima Cissé figure aussi parmi les buteurs sénégalais du week-end.

Pape Gueye exclu, Villarreal s’impose

Le milieu sénégalais a reçu un carton rouge à la 79e minute contre Valence. Villarreal a néanmoins remporté la rencontre 2-1 grâce à une réalisation tardive de Georges Mikautadze.

Source : APS.