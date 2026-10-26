Les faits se sont déroulés vers 22 heures, samedi 24 octobre, dans un appartement du quartier Keur Massamba Guèye. Selon les éléments recueillis dans le reportage de Thièsinfo, la jeune femme y a été tuée. Un homme qu’elle connaissait a été placé en garde à vue après l’intervention de la police.

Un homme qu’elle connaissait, mais qui n’était pas son mari

Une précision ressort des vérifications rapportées auprès de l’entourage de la victime : contrairement à une première version ayant circulé après le drame, l’homme mis en cause n’était pas son époux. Les deux personnes se connaissaient et entretenaient une relation, dont la nature exacte n’est pas davantage précisée dans le récit.

L’appartement où les faits se sont produits aurait été loué par cet homme. D’après les informations relatées, la jeune femme et lui s’y retrouvaient depuis un certain temps. Dans la soirée de samedi, le drame a entraîné un rassemblement de riverains aux abords des lieux.

Des tensions antérieures évoquées par des témoignages

La victime tenait un salon aux Parcelles Assainies. Le reportage décrit une jeune femme qui travaillait pour subvenir à ses besoins et aider ses proches. L’homme mis en cause l’aurait régulièrement accompagnée sur son lieu de travail.

Des témoignages rapportés par Thièsinfo évoquent cependant une relation marquée par des difficultés. Ils font état de menaces antérieures contre la jeune femme et de différends autour de son salon. Selon ces mêmes récits, l’homme serait allé jusqu’à lui retirer les clés de son lieu de travail à certaines occasions. Ces accusations sont celles des personnes dont les propos sont relatés dans le reportage.

La version du mis en cause et les constatations policières

Dans la version qui lui est attribuée, l’homme affirme qu’il était en train de prier lorsque la jeune femme est arrivée. Il soutient qu’elle aurait fermé la porte et l’aurait attaqué avec une arme, avant qu’il ne la lui arrache. Ce récit constitue sa version des faits ; il ne permet pas, à lui seul, d’établir le déroulement exact de la scène.

Après le drame, les policiers sont intervenus et le corps de la jeune femme a été transporté à la morgue de l’hôpital régional de Thiès, indique le reportage. Le dimanche 25 octobre, des agents sont revenus dans l’appartement avec l’homme mis en cause. La présence de la police scientifique est également rapportée lors de cette nouvelle intervention.

Ce retour sur les lieux a donné lieu à de nouvelles constatations. Le reportage évoque la possibilité d’une reconstitution sans confirmer la qualification exacte de cette opération. Les circonstances précises du décès et les responsabilités restent à établir par les investigations.

Une mère de famille qui soutenait ses proches

Selon les renseignements recueillis auprès de son entourage et relatés dans la vidéo, la défunte laisse un enfant. Elle avait perdu ses parents et apportait un soutien important à ses frères et sœurs, notamment depuis le décès récent de sa mère.

À la fin du reportage, consacré aux démarches effectuées sur le terrain samedi soir puis dimanche, l’homme était toujours présenté comme placé en garde à vue. Aucune comparution devant le procureur n’y était annoncée comme déjà réalisée.

Mise à jour du 26 octobre 2026 : les mentions d’âge divergentes ont été retirées. L’homme interpellé est présenté comme une personne mise en cause ; le mobile et les responsabilités ne sont pas établis.

Reportage : Aboubakry Hanne — Thièsinfo TV