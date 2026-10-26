Ousmane Diop attend un message d’intérêt national de la sortie annoncée d’Idrissa Seck, mardi 27 octobre. Le responsable thiessois de la Nouvelle Responsabilité invite le président de Rewmi à placer les préoccupations des populations au centre de sa prise de parole.

Il souhaite que l’ancien Premier ministre représente dignement Thiès, sans consacrer son intervention à la défense d’un régime passé, du pouvoir actuel ou de sa propre personne.

Sur les alliances, Ousmane Diop estime que, si Idrissa Seck devait soutenir une personnalité politique, son choix devrait se porter sur Amadou Bâ. Il présente le leader de la Nouvelle Responsabilité comme celui qui pourrait contribuer à dénouer la situation du pays.

Source : Dakaractu.