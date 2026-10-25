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Teungueth FC éliminé de la Ligue des champions après sa défaite au Cameroun


Rédigé le Dimanche 25 Octobre 2026 à 19:03 | Lu 71 fois Rédigé par Thiesinfo seyelatyr


Teungueth FC ne disputera pas la phase de groupes de la Ligue des champions africaine. Le club de Rufisque s’est incliné 1-0 face à Colombe, au Cameroun, ce dimanche 25 octobre, après sa défaite 2-0 à l’aller.


Teungueth FC. Photo d’archives déjà publiée sur Thièsinfo ; elle ne représente pas le match retour au Cameroun.
Teungueth FC. Photo d’archives déjà publiée sur Thièsinfo ; elle ne représente pas le match retour au Cameroun.

Le déplacement au Cameroun n’a pas permis à Teungueth FC de renverser la situation. Les Rufisquois ont perdu le match retour contre Colombe sur le score de 1-0, selon le compte rendu de Dsports. Seneweb confirme l’élimination du représentant sénégalais.

Un but encaissé dès l’entame

Déjà battu 2-0 à domicile, Teungueth FC devait refaire un retard de deux buts. Dsports rapporte que la formation sénégalaise a concédé l’unique réalisation du retour dès la première minute. Cette entame a encore compliqué la remontée attendue.

Le score n’a ensuite plus évolué en faveur des Rufisquois. Colombe remporte ainsi les deux manches et se qualifie avec trois buts d’avance sur l’ensemble de la confrontation. Teungueth FC n’a pas marqué au cours de cette double opposition.

La campagne continentale s’arrête avant les groupes

Ce revers met fin au parcours du club dans cette édition de la Ligue des champions. Le résultat clôt le suspense ouvert après la manche aller : Teungueth FC ne rejoint pas la phase de groupes.

Sources : Dsports, compte rendu du retour ; Seneweb.



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