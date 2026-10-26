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CAN U20 : battu par la Guinée, le Sénégal manque la qualification


Rédigé le Lundi 26 Octobre 2026 à 14:47 | Lu 126 fois Rédigé par Thiesinfo seyelatyr


Le Sénégal a perdu 3-2 contre la Guinée en demi-finale du tournoi UFOA-A. Cette défaite prive les Lionceaux d’une place à la prochaine Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans.


Visuel du résultat réalisé par Thièsinfo. Guinée–Sénégal U20 : 3-2, le 25 octobre 2026. Source : APS.
Visuel du résultat réalisé par Thièsinfo. Guinée–Sénégal U20 : 3-2, le 25 octobre 2026. Source : APS.

Les Lionceaux ne disputeront pas la prochaine CAN U20. L’équipe sénégalaise a été éliminée par la Guinée, victorieuse 3-2 en demi-finale du tournoi UFOA-A, dimanche 25 octobre.

Moussa Gueye a inscrit les deux buts du Sénégal, dans le temps additionnel de la première période puis à la 70e minute. Son doublé n’a pas suffi à éviter la défaite.

Le Sénégal doit encore jouer pour la troisième place contre la Sierra Leone, vendredi, selon le programme rapporté par l’APS. Cette rencontre ne remettra pas en jeu la qualification à la CAN.

Source : APS.



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