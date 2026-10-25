La sélection sénégalaise U15 a enchaîné une deuxième victoire dans la même journée. Après le succès obtenu contre Grenade, les Lionceaux ont de nouveau inscrit sept buts, cette fois face à Bahreïn. Seneweb et Wiwsport rapportent tous deux un score final de 7-1.

Un avantage construit rapidement

D’après le déroulé publié par Wiwsport, Ciré Diallo et Georges Kanfom ont marqué aux 3e et 4e minutes, avant Pierre Fleuri Mbengue à la 15e. Bahreïn a réduit l’écart par Rashed Abdulrahman à la 24e minute. Abdoulaye Diallo a ensuite réussi un doublé, puis Mouhamed Ngom et Salif Sané ont complété le résultat.

Six points avant les rencontres du lundi

Ce succès confirme le redressement des Lionceaux après leur revers initial contre le Cameroun. Avec deux victoires en trois sorties, le Sénégal dispose désormais de six points, selon le bilan présenté par Seneweb.

Le calendrier relayé par ce média annonce deux nouvelles rencontres pour le lundi 26 octobre : le Laos à 8 h 45 GMT, puis l’Inde à 15 h 30 GMT. Ces horaires sont ceux communiqués au moment de cette publication.

Sources : Seneweb, résultat et programme ; Wiwsport, déroulé de la rencontre.