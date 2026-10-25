Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Mondial U15 : le Sénégal bat Bahreïn 7-1 et décroche une deuxième victoire


Rédigé le Dimanche 25 Octobre 2026 à 19:03 | Lu 65 fois Rédigé par Thiesinfo seyelatyr


Les U15 sénégalais ont dominé Bahreïn 7-1, ce dimanche 25 octobre. Ce deuxième succès leur permet de porter leur bilan à six points après trois rencontres dans le tournoi disputé à Bakou.


Football sénégalais de jeunes : photo d’archives publiée par Thièsinfo en mai 2026. Cette image ne représente pas la rencontre Sénégal-Bahreïn.
Football sénégalais de jeunes : photo d’archives publiée par Thièsinfo en mai 2026. Cette image ne représente pas la rencontre Sénégal-Bahreïn.

La sélection sénégalaise U15 a enchaîné une deuxième victoire dans la même journée. Après le succès obtenu contre Grenade, les Lionceaux ont de nouveau inscrit sept buts, cette fois face à Bahreïn. Seneweb et Wiwsport rapportent tous deux un score final de 7-1.

Un avantage construit rapidement

D’après le déroulé publié par Wiwsport, Ciré Diallo et Georges Kanfom ont marqué aux 3e et 4e minutes, avant Pierre Fleuri Mbengue à la 15e. Bahreïn a réduit l’écart par Rashed Abdulrahman à la 24e minute. Abdoulaye Diallo a ensuite réussi un doublé, puis Mouhamed Ngom et Salif Sané ont complété le résultat.

Six points avant les rencontres du lundi

Ce succès confirme le redressement des Lionceaux après leur revers initial contre le Cameroun. Avec deux victoires en trois sorties, le Sénégal dispose désormais de six points, selon le bilan présenté par Seneweb.

Le calendrier relayé par ce média annonce deux nouvelles rencontres pour le lundi 26 octobre : le Laos à 8 h 45 GMT, puis l’Inde à 15 h 30 GMT. Ces horaires sont ceux communiqués au moment de cette publication.

Sources : Seneweb, résultat et programme ; Wiwsport, déroulé de la rencontre.



Thiesinfo seyelatyr

Nouveau commentaire :

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions | Politique

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction