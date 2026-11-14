Dakar : Tiken Jah Fakoly annoncé en concert ce samedi à la Place de la Nation

Tiken Jah Fakoly doit se produire samedi 14 novembre 2026 à la Place de la Nation, à Dakar. Le concert est annoncé à partir de 18 heures, dans le cadre des animations accompagnant la clôture des Jeux olympiques de la jeunesse, selon l’APS.

Lors d’une conférence de presse tenue vendredi, l’artiste ivoirien a expliqué vouloir porter un message de paix et d’unité africaine. La manifestation est organisée en collaboration avec la mairie de Dakar.

Reggae All Stars, BM Jaay, Eliaz et Bakhao Assiko sont annoncés en première partie. Ces prestations restent à venir : il s’agit du programme présenté avant le concert, et non d’un compte rendu de spectacle.

Source : APS, conférence de presse du 13 novembre 2026.

Photo d’archives : Tiken Jah Fakoly à l’Ancienne Belgique, à Bruxelles, le 12 mars 2023. Crédit : VerwimpBruno, Wikimedia Commons, CC0. Cette photo ne représente pas le concert annoncé à Dakar.