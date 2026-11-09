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Ligue 1 : Boulaye Dia marque, Rennes s’incline 1–2 face à Lille


Rédigé le Lundi 9 Novembre 2026 à 08:35 | Lu 56 fois Rédigé par Seyelatyr


Boulaye Dia a égalisé pour Rennes à la 31e minute, dimanche 8 novembre 2026. Lille a finalement remporté cette rencontre de la dixième journée de Ligue 1 sur le score de 2–1.


Boulaye Dia à Reims (archive, 10 août 2019). Bigmatbasket, recadrage Ortizesp / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
Boulaye Dia à Reims (archive, 10 août 2019). Bigmatbasket, recadrage Ortizesp / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Le but de Boulaye Dia n’a pas suffi au Stade Rennais. Devant son public du Roazhon Park, Rennes s’est incliné 1–2 contre Lille, dimanche 8 novembre 2026, lors de la dixième journée de Ligue 1. La rencontre est terminée.

L’attaquant sénégalais a remis les deux équipes à égalité à la 31e minute, sept minutes après l’ouverture du score de Soriba Diaoune pour le LOSC. Nathan Ngoy a ensuite inscrit le but décisif des visiteurs à la 68e minute.

Selon le compte rendu officiel du Stade Rennais, 26 368 spectateurs ont assisté à la rencontre. Rennes concède ainsi sa première défaite à domicile depuis mars.

Source : Stade Rennais F.C.

Photo d’archive : Boulaye Dia sous le maillot de Reims, le 10 août 2019. Bigmatbasket, recadrage Ortizesp, via Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 4.0.



Seyelatyr

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