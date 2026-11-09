Ligue 1 : Boulaye Dia marque, Rennes s’incline 1–2 face à Lille

Le but de Boulaye Dia n’a pas suffi au Stade Rennais. Devant son public du Roazhon Park, Rennes s’est incliné 1–2 contre Lille, dimanche 8 novembre 2026, lors de la dixième journée de Ligue 1. La rencontre est terminée.

L’attaquant sénégalais a remis les deux équipes à égalité à la 31e minute, sept minutes après l’ouverture du score de Soriba Diaoune pour le LOSC. Nathan Ngoy a ensuite inscrit le but décisif des visiteurs à la 68e minute.

Selon le compte rendu officiel du Stade Rennais, 26 368 spectateurs ont assisté à la rencontre. Rennes concède ainsi sa première défaite à domicile depuis mars.

Source : Stade Rennais F.C.