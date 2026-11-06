Kébémer : le bilan du naufrage passe à 34 morts selon l’APS

Rédigé le Vendredi 6 Novembre 2026 à 21:51 | Lu 72 fois Rédigé par Thiesinfo seyelatyr

L’APS annonce, de source officielle, 34 décès le 8 novembre à 10 h 53 après de nouvelles découvertes de corps. Les recherches se poursuivent au large de Kébémer.



Actualisation du 8 novembre 2026 — bilan annoncé à 10 h 53. Le naufrage au large de Kébémer a fait 34 morts, selon une source officielle citée par l’Agence de presse sénégalaise ce dimanche. Ce nouveau bilan intervient après la récupération d’autres dépouilles. Il remplace les chiffres précédents, qui ne doivent pas être additionnés.

Les recherches se poursuivent. L’APS rapporte une visite de la gouverneure de Louga ce dimanche pour les opérations d’identification et de conservation des corps. Le ministre de l’Intérieur est annoncé sur place lundi 9 novembre.

La dépêche consultée ne précise ni le nombre total de passagers ni les circonstances exactes du naufrage. Le bilan ne doit donc pas être considéré comme définitif.

Source principale : APS, 8 novembre 2026, 10 h 53.

Illustration : pirogues de pêche à Lompoul-sur-Mer photographiées le 7 août 2016, sans lien avec les victimes ou l’embarcation concernée. Historique des informations précédentes — bilans désormais dépassés

Actualisation du 8 novembre 2026. Dans un article daté de ce dimanche, Le Soleil fait état de 21 morts après le présumé naufrage à Lompoul. Le journal rapporte la poursuite des recherches par les gendarmes et les sapeurs-pompiers le samedi 7 novembre. Ce chiffre reste attribué au quotidien : aucun bilan officiel définitif n’a été consulté. Il ne s’ajoute pas aux bilans précédents.

Actualisation du 7 novembre 2026. Une vingtaine de corps ont été retrouvés dans l’après-midi sur le littoral de Lompoul, dans la zone de Tébène, département de Kébémer. L’Agence de presse sénégalaise rapporte cette information de source sécuritaire dans une dépêche publiée à 21 h 58.

Selon l’APS, cette découverte intervient après le signalement, la veille, d’une pirogue qui aurait échoué au large. Gendarmes et sapeurs-pompiers ont participé aux opérations de récupération des dépouilles, ensuite acheminées pour identification.

Le nombre de personnes embarquées et les circonstances exactes restent inconnus. Le bilan est approximatif : il ne permet pas d’annoncer un nombre définitif de victimes ni de disparus.

Les premières informations recueillies le 6 novembre faisaient état de quatre morts à Tébène 2. Ce chiffre antérieur ne doit pas être additionné à celui communiqué par l’APS le 7 novembre, faute d’éléments établissant qu’il s’agit de victimes distinctes. Le naufrage au large de Kébémer a fait 34 morts, selon une source officielle citée par l’Agence de presse sénégalaise ce dimanche. Ce nouveau bilan intervient après la récupération d’autres dépouilles. Il remplace les chiffres précédents, qui ne doivent pas être additionnés.Les recherches se poursuivent. L’APS rapporte une visite de la gouverneure de Louga ce dimanche pour les opérations d’identification et de conservation des corps. Le ministre de l’Intérieur est annoncé sur place lundi 9 novembre.La dépêche consultée ne précise ni le nombre total de passagers ni les circonstances exactes du naufrage. Le bilan ne doit donc pas être considéré comme définitif.Illustration : pirogues de pêche à Lompoul-sur-Mer photographiées le 7 août 2016, sans lien avec les victimes ou l’embarcation concernée. Georges Hermann Njiale Njiale / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 . Format réduit et vignettes recadrées ; photographie diffusée sous la même licence.Dans un article daté de ce dimanche, Le Soleil fait état de 21 morts après le présumé naufrage à Lompoul. Le journal rapporte la poursuite des recherches par les gendarmes et les sapeurs-pompiers le samedi 7 novembre. Ce chiffre reste attribué au quotidien : aucun bilan officiel définitif n’a été consulté. Il ne s’ajoute pas aux bilans précédents.Une vingtaine de corps ont été retrouvés dans l’après-midi sur le littoral de Lompoul, dans la zone de Tébène, département de Kébémer. L’Agence de presse sénégalaise rapporte cette information de source sécuritaire dans une dépêche publiée à 21 h 58.Selon l’APS, cette découverte intervient après le signalement, la veille, d’une pirogue qui aurait échoué au large. Gendarmes et sapeurs-pompiers ont participé aux opérations de récupération des dépouilles, ensuite acheminées pour identification.Le nombre de personnes embarquées et les circonstances exactes restent inconnus. Le bilan est approximatif : il ne permet pas d’annoncer un nombre définitif de victimes ni de disparus.Les premières informations recueillies le 6 novembre faisaient état de quatre morts à Tébène 2. Ce chiffre antérieur ne doit pas être additionné à celui communiqué par l’APS le 7 novembre, faute d’éléments établissant qu’il s’agit de victimes distinctes.

Thiesinfo seyelatyr

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