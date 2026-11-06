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Kébémer : 604 cas digestifs recensés, aucun décès signalé


Rédigé le Vendredi 6 Novembre 2026 à 19:30 | Lu 185 fois Rédigé par Seyelatyr


Le bilan ministériel du 7 novembre à 10 h 30 recense 604 cas digestifs à Kébémer, dont trois patients hospitalisés. Aucun cas grave ni décès n’est signalé.


Stéthoscope : photographie d’illustration. Aucun patient ni lieu de prise en charge à Kébémer n’est représenté. Crédit : Sprinno — CC0. Image redimensionnée.
Stéthoscope : photographie d’illustration. Aucun patient ni lieu de prise en charge à Kébémer n’est représenté. Crédit : Sprinno — CC0. Image redimensionnée.

Actualisé le 7 novembre 2026. Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique fait état de 604 cas de syndrome digestif aigu dans le district sanitaire de Kébémer, selon son bulletin du 7 novembre à 10 h 30. Cela représente 56 cas supplémentaires depuis le bilan de la veille, répartis dans neuf sites.

Trois patients restent hospitalisés. Leur état est stable et aucun cas grave ni décès n’est signalé. Les autres personnes sont suivies en ambulatoire ou déjà guéries.

Les prélèvements réalisés sur les patients, l’eau et les aliments sont en cours d’analyse. Les premiers contrôles de l’eau n’ont pas révélé de facteur contaminant significatif. Ces résultats partiels ne permettent toutefois pas d’établir l’origine de cet épisode : aucune cause précise n’est confirmée.

Rappel du bilan du 6 novembre

Le bilan du vendredi 6 novembre à 10 h 30 recensait 548 cas, dont 65 notifications supplémentaires par rapport à la situation précédente. Les cas ont été recensés sur neuf sites du district, dans la région de Louga.

Selon le ministère, les symptômes évoquent une toxi-infection alimentaire collective. Les investigations doivent déterminer une éventuelle origine commune : cette hypothèse ne permet pas encore de désigner un aliment, une eau ou un établissement responsable.

Les équipes sanitaires poursuivent la prise en charge et la surveillance. Le ministère décrit un état stable des patients et annonce un suivi de l’évolution de la situation. Ces chiffres concernent Kébémer ; ils ne constituent pas un bilan de la région de Thiès.



Seyelatyr

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