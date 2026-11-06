Budget : vingt organisations appellent au dialogue entre institutions

Les tensions budgétaires suscitent une démarche collective de la société civile. Dans un communiqué daté du 5 novembre, les organisations signataires invitent les responsables des deux institutions à rechercher une issue par le dialogue, sur fond d’incertitudes concernant le budget 2027.

Le Réseau Siggil Jigeen, la RADDHO, Présence chrétienne, l’ONG 3D et Afrikajom Center figurent parmi les structures associées à cette prise de position. Leur message porte sur les conséquences qu’un blocage prolongé pourrait avoir pour les populations : financement des programmes sociaux, fonctionnement des services et activité économique.

Les signataires défendent un règlement des différends respectueux de la Constitution et des compétences de chaque institution. Ils proposent de contribuer à des initiatives de concertation. Leur communiqué exprime une alerte et une disponibilité ; il n’annonce pas l’ouverture de négociations ni un accord entre les parties.

Le désaccord concerne également les conditions d’examen du projet de loi de finances initiale 2027. Le ministère chargé des Finances dénonce des obstacles à la procédure, tandis que la commission parlementaire conteste la base budgétaire retenue. Ces positions prolongent le débat ouvert après le vote du 3 novembre.