Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Budget : vingt organisations appellent au dialogue entre institutions


Rédigé le Vendredi 6 Novembre 2026 à 19:28 | Lu 87 fois Rédigé par Seyelatyr


Après le rejet de la loi de finances rectificative 2026, vingt organisations de la société civile demandent une concertation entre la présidence de la République et l’Assemblée nationale. Elles placent la continuité des services publics au centre de leur appel.


L’Assemblée nationale du Sénégal à Dakar. Photo d’archives du 2 janvier 2007. Crédit : Bess Sadler — CC BY 2.0. Image redimensionnée.
L’Assemblée nationale du Sénégal à Dakar. Photo d’archives du 2 janvier 2007. Crédit : Bess Sadler — CC BY 2.0. Image redimensionnée.

Les tensions budgétaires suscitent une démarche collective de la société civile. Dans un communiqué daté du 5 novembre, les organisations signataires invitent les responsables des deux institutions à rechercher une issue par le dialogue, sur fond d’incertitudes concernant le budget 2027.

Le Réseau Siggil Jigeen, la RADDHO, Présence chrétienne, l’ONG 3D et Afrikajom Center figurent parmi les structures associées à cette prise de position. Leur message porte sur les conséquences qu’un blocage prolongé pourrait avoir pour les populations : financement des programmes sociaux, fonctionnement des services et activité économique.

Les signataires défendent un règlement des différends respectueux de la Constitution et des compétences de chaque institution. Ils proposent de contribuer à des initiatives de concertation. Leur communiqué exprime une alerte et une disponibilité ; il n’annonce pas l’ouverture de négociations ni un accord entre les parties.

Le désaccord concerne également les conditions d’examen du projet de loi de finances initiale 2027. Le ministère chargé des Finances dénonce des obstacles à la procédure, tandis que la commission parlementaire conteste la base budgétaire retenue. Ces positions prolongent le débat ouvert après le vote du 3 novembre.



Seyelatyr

Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 6 Novembre 2026 - 19:31 JOJ : les Lionceaux gagnent deux fois et passent en quarts du 3×3

Vendredi 6 Novembre 2026 - 19:30 Kébémer : 548 cas digestifs signalés, aucun décès selon le ministère

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions | Politique

Actualité à Thiès

UIDT : le SAES demande des audits, le rectorat défend sa gestion

Seyelatyr - 06/11/2026 - 0 Commentaire
UIDT : le SAES demande des audits, le rectorat défend sa gestion
À l’UIDT de Thiès, le SAES réclame des audits. Le rectorat défend la traçabilité des recettes et précise sa position sur les responsabilités administratives.

Thiès : l’UIDT annonce son forum emploi le 7 novembre à 8 heures

Seyelatyr - 06/11/2026 - 0 Commentaire
Thiès : l’UIDT annonce son forum emploi le 7 novembre à 8 heures
L’UIDT annonce un forum emploi le 7 novembre à 8 h au hall central. Entretiens, ateliers CV et rencontres avec les recruteurs sont au programme.

Actualités

FIN DE MANDAT À LA MAIRIE DE THIÈS : DES MARCHÉS DE DERNIÈRE MINUTE QUI RESSEMBLENT À DES PRIMES DE DÉPART ?

- 05/11/2026 - 0 Commentaire
FIN DE MANDAT À LA MAIRIE DE THIÈS : DES MARCHÉS DE DERNIÈRE MINUTE QUI RESSEMBLENT À DES PRIMES DE DÉPART ?
La gestion de la Ville de Thiès en cette fin de mandat soulève de sérieuses interrogations. À la lecture du Plan de Passation des Marchés (PPM) 2026, trois (03) marchés de prestations intellectuelles...

Thiès : dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus

- 30/10/2026 - 0 Commentaire
Thiès : dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus
L’hôpital régional de Thiès accueille une journée de dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus, en clôture de sa mobilisation pour Octobre rose. Selon un responsable de l’équipe...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction