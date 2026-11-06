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Kébémer : 548 cas digestifs signalés, aucun décès selon le ministère


Rédigé le Vendredi 6 Novembre 2026 à 19:30 | Lu 91 fois Rédigé par Seyelatyr


Le ministère de la Santé annonce 548 cas de syndrome digestif aigu dans le district de Kébémer. Trois personnes sont en observation et aucun cas grave ni décès n’est signalé dans ce bilan.


Stéthoscope : photographie d’illustration. Aucun patient ni lieu de prise en charge à Kébémer n’est représenté. Crédit : Sprinno — CC0. Image redimensionnée.
Stéthoscope : photographie d’illustration. Aucun patient ni lieu de prise en charge à Kébémer n’est représenté. Crédit : Sprinno — CC0. Image redimensionnée.

Les données arrêtées vendredi à 10 h 30 font état de 65 notifications supplémentaires par rapport à la situation précédente. Les cas ont été recensés sur neuf sites du district, dans la région de Louga.

Selon le ministère, les symptômes évoquent une toxi-infection alimentaire collective. Les investigations doivent déterminer une éventuelle origine commune : cette hypothèse ne permet pas encore de désigner un aliment, une eau ou un établissement responsable.

Les équipes sanitaires poursuivent la prise en charge et la surveillance. Le ministère décrit un état stable des patients et annonce un suivi de l’évolution de la situation. Ces chiffres concernent Kébémer ; ils ne constituent pas un bilan de la région de Thiès.



Seyelatyr

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