Kébémer : 548 cas digestifs signalés, aucun décès selon le ministère

Les données arrêtées vendredi à 10 h 30 font état de 65 notifications supplémentaires par rapport à la situation précédente. Les cas ont été recensés sur neuf sites du district, dans la région de Louga.

Selon le ministère, les symptômes évoquent une toxi-infection alimentaire collective. Les investigations doivent déterminer une éventuelle origine commune : cette hypothèse ne permet pas encore de désigner un aliment, une eau ou un établissement responsable.

Les équipes sanitaires poursuivent la prise en charge et la surveillance. Le ministère décrit un état stable des patients et annonce un suivi de l’évolution de la situation. Ces chiffres concernent Kébémer ; ils ne constituent pas un bilan de la région de Thiès.