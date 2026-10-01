Joal : un marabout poursuivi après la mort d’animaux relaxé au bénéfice du doute

Une affaire pour le moins particulière a été examinée par la justice à Mbour, sur fond de conflit de voisinage à Joal.





Oumar Diame, présenté comme marabout, était poursuivi après la mort d'animaux appartenant à son voisin Maodo Sow.





À l'origine du différend, un conflit autour d'un baobab aurait opposé les deux hommes.





Le propriétaire des animaux accusait son voisin d'avoir empoisonné ses bêtes.





Le plaignant réclamait 1 million de francs CFA à titre de réparation pour le préjudice qu'il estimait avoir subi.





Devant la barre, Oumar Diame a contesté les accusations portées contre lui.





La défense a notamment mis en avant l'absence d'éléments suffisamment probants permettant d'établir avec certitude que le prévenu était à l'origine de l'empoisonnement.





Après examen du dossier, le tribunal a finalement prononcé la relaxe au bénéfice du doute.





Cette décision signifie que les charges retenues contre le prévenu n'ont pas été jugées suffisamment établies pour permettre une condamnation.



Le conflit de voisinage à l'origine de l'affaire reste donc au cœur des interrogations, mais aucune condamnation pénale n'a été prononcée contre Oumar Diame dans ce dossier.

