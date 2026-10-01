Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Joal : un marabout poursuivi après la mort d’animaux relaxé au bénéfice du doute


Rédigé le Jeudi 1 Octobre 2026 à 13:26 | Lu 35 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une affaire de voisinage autour d’un baobab avait conduit Oumar Diame devant le tribunal de grande instance de Mbour. Accusé d’avoir empoisonné les animaux d’un voisin, il a finalement été relaxé au bénéfice du doute.


Joal : un marabout poursuivi après la mort d’animaux relaxé au bénéfice du doute

Une affaire pour le moins particulière a été examinée par la justice à Mbour, sur fond de conflit de voisinage à Joal.
 

Oumar Diame, présenté comme marabout, était poursuivi après la mort d'animaux appartenant à son voisin Maodo Sow.
 

À l'origine du différend, un conflit autour d'un baobab aurait opposé les deux hommes.
 

Le propriétaire des animaux accusait son voisin d'avoir empoisonné ses bêtes.
 

Le plaignant réclamait 1 million de francs CFA à titre de réparation pour le préjudice qu'il estimait avoir subi.
 

Devant la barre, Oumar Diame a contesté les accusations portées contre lui.
 

La défense a notamment mis en avant l'absence d'éléments suffisamment probants permettant d'établir avec certitude que le prévenu était à l'origine de l'empoisonnement.
 

Après examen du dossier, le tribunal a finalement prononcé la relaxe au bénéfice du doute.
 

Cette décision signifie que les charges retenues contre le prévenu n'ont pas été jugées suffisamment établies pour permettre une condamnation.
 
Le conflit de voisinage à l'origine de l'affaire reste donc au cœur des interrogations, mais aucune condamnation pénale n'a été prononcée contre Oumar Diame dans ce dossier.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction